Le gouvernement ne confirme pas la date du 15 juin pour une réouverture des bars et restaurants

Le gouvernement ne confirme pas la date du 15 juin pour une réouverture des bars et restaurants









A l'issue du Conseil des ministres, la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a dit ne pas pouvoir "confirmer cette date du 15 juin".

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Rien n'est sûr pour la date du 15 juin... Alors que le déconfinement "progressif" de la population doit débuter à partir du 11 mai prochain, avec notamment la réouverture des établissements scolaires, certains lieux vont rester clos, comme les cafés, les bars et les restaurants. Si la date du 15 juin a circulé dans certains médias, Matignon a tenu à démentir cette information...

"Nous avons encore besoin de temps pour élaborer les différents scénarios de reprise d'activité. Je ne peux donc pas vous confirmer cette date du 15 juin", a indiqué la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye à l'issue du Conseil des ministres...

"Nous savons les difficultés particulières pour ce secteur qui ne pourra pas reprendre, comme l'a indiqué le président de la République, en même temps que les autres secteurs de l'activité économique", a-t-elle expliqué...

Réunion à l'Elysée vendredi

"A ce titre, il devra être aidé en particulier... C'est la raison pour laquelle nous travaillons actuellement en concertation avec le secteur pour avoir un plan spécifique d'accompagnement et d'aides pour les hôteliers, les cafetiers et les restaurateurs", a ajouté la porte-parole du gouvernement.

Une réunion doit encore se tenir à l'Elysée ce vendredi. Ce même jour, Emmanuel Macron tiendra une visioconférence sur le plan d'action pour l'hôtellerie, la restauration, le tourisme et les espaces de loisirs. "Le secteur de l'hôtellerie, cafés et restauration a été reçu déjà à trois reprises sur le sujet du retour au travail", a précisé Sibeth Ndiaye.

"La catastrophe économique est confirmée"

Sur 'Europe 1' ce mercredi, Didier Chenet, président du GNI-Synhorcat, le syndicat des hôteliers et des restaurateurs, avait estimé cette date du 15 juin pour la réouverture des restaurants, bars et cafés comme étant "probable". L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) a de son côté confirmé qu'aucune date n'est actuellement évoquée lors des réunions avec le gouvernement.

L'organisation professionnelle a toutefois estimé qu'une reprise à la mi-juin serait nécessaire pour sauver la saison estivale. "Pour nos entreprises, la catastrophe économique est confirmée et si nous avions un doute, l'année 2020 est une année perdue pour les cafés, hôtels, restaurants et discothèques", a regretté l'Umih dans un communiqué.

Lundi dernier, dans une tribune publiée dans 'Le Figaro', des grands chefs ont également réclamé à Emmanuel Macron un "déconfinement partiel de la restauration citoyenne responsable".