Le gouvernement n'envisage pas une réouverture des restaurants le 20 janvier

Les différentes organisations syndicales du secteur sont convoquées à une réunion ce mardi à 15 heures au ministère de l'Economie. Sans grand espoir...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Une réunion à Bercy à 15 heures et a priori pas de bonne nouvelle en vue... Selon les informations du 'Parisien' et de franceinfo, les bars et restaurants ne pourront pas rouvrir leurs portes le 20 janvier, alors que les cas de contamination restent en forte hausse et que les pays voisins serrent tour à tour la vis, à l'image de la Grande-Bretagne, avec un reconfinement programmé jusqu'à mi-février au plus tôt.

"La décision n'a pas été officiellement annoncée, mais le sujet a été abordé lundi 4 janvier, lors de la réunion restreinte du Premier ministre, Jean Castex, avec les leaders de la majorité en visio-conférence", écrit franceinfo sur son site internet.

Décision annoncée jeudi

Le Premier ministre Jean Castex tiendra jeudi une conférence de presse au cours de laquelle il annoncera sa décision.

Différents membres du gouvernement n'ont pas caché ces dernières heures que la situation était tendue. Le ministre de la Santé a par exemple estimé mardi sur RTL qu'il n'était pas possible pour l'heure d'assouplir les restrictions en vigueur pour limiter la propagation du coronavirus.

Sur un plateau

"La tendance c'est que depuis le début du mois de décembre, nous sommes sur un plateau. Nous sommes en moyenne à 14.000 cas par jour (...), un plateau qui est élevé, bien moins élevé que chez nos voisins (...) mais assez élevé pour nous faire dire que nous ne pouvons pas relâcher les contraintes comme nous l'espérions si la situation avait été meilleure", a expliqué Olivier Véran.

"Aujourd'hui, au regard du nombre de cas, il paraît peu probable qu'on puisse ouvrir le 20 janvier", avait déjà prévenu dimanche le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises Alain Griset sur Europe 1.

"Au regard des éléments chiffrés que nous avons aujourd'hui, nous sommes loin des chiffres que nous avions prévus", a expliqué le ministre, rappelant l'objectif de moins de 5.000 cas par jour pour envisager une réouverture.