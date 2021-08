Le gouvernement espère 50 millions de touristes étrangers cet été

Ils étaient 90 millions en 2019, avant la pandémie, et 35 millions en 2020.

(Boursier.com) — Le gouvernement affiche ses objectifs pour cet été, alors que démarre le mois d'août. "Cette année, nous espérons accueillir 50 millions de touristes étrangers, contre 35 millions l'an passé, et 90 millions en 2019. L'été est donc porteur d'espoir. Mais, c'est vrai, on voit poindre une inquiétude pour l'arrière-saison, avec notamment un temps de rodage nécessaire pour le passe sanitaire", a annoncé le secrétaire d'État chargé du Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne dans un entretien au Journal du dimanche.

Le tour premier bilan de cette saison estivale est positif, à en croire le ministre. "Depuis juin, les résultats sont bons, notamment pour les hébergements. Par exemple, le réseau Logis de France a connu une augmentation de 44 % des réservations sur la deuxième quinzaine de juillet par rapport à 2019, année record", explique-t-il au 'JDD'.

Dans le détail, "une clientèle européenne de proximité est là?: Allemands, Néerlandais, Belges... En revanche, les Britanniques, comme l'été dernier, viennent moins, parce que leur gouvernement a mis en place une stricte quatorzaine à leur retour. Partout dans le monde, l'envie de France est intacte".

Les Asiatiques et les Américains manquent à l'appel

Concernant les touristes asiatiques ou américains, dont la présence est cruciale, Jean-Baptiste Lemoyne observe que "la situation à Paris est beaucoup plus compliquée. D'ailleurs, un tiers des aides mises en place ont bénéficié aux entreprises du tourisme franciliennes. La capitale reste privée de sa clientèle internationale lointaine. Quelques Américains reviennent depuis juin, mais on ne reverra pas les voyageurs asiatiques avant 2022. Et Paris souffre encore du manque de tourisme d'affaires. La bonne nouvelle, c'est qu'autant d'événements d'affaires sont prévus pour septembre-décembre 2021 qu'en 2019. Avec un bémol car les professionnels du secteur prévoient une baisse de 50 % des surfaces de stands loués."

"Une période de pédagogie sera nécessaire pour que les Français apprivoisent le passe sanitaire", admet-il également, alors que de nombreux lieux culturels, comme les cinémas, sont délaissés depuis la mise en place du dispositif. "Les parcs de loisirs évoquent une baisse de fréquentation allant jusqu'à 60 % pour les plus petites structures, et de 10 à 15 % pour les plus grosses, qui ont pu s'adapter plus facilement, par exemple en installant des barnums de tests à l'entrée. Pour les casinos, cette diminution est de l'ordre de 25 % en Île-de-France, 75 % dans les territoires ultramarins.