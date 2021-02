Le gouvernement donne le coup d'envoi au volet spatial de "France Relance"

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Lors de son déplacement sur le site d'Ariane Group à Vernon en janvier, le président de la République a précisé qu'environ 500 millions d'euros de France Relance seraient consacrés au soutien au secteur spatial civil et militaire...

Filière stratégique, l'espace en France totalise 4,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé, dont plus de la moitié sur le marché commercial, et représente 16.000 emplois directs de haut niveau sur l'ensemble de la chaîne manufacturière. Il réalise plus de 50% des ventes de l'industrie spatiale européenne.

Au premier rang mondial sur le marché commercial accessible des lancements et des satellites, il a la capacité de proposer à l'Etat des solutions nationales performantes et compétitives...

Sous pression sanitaire

France Relance s'adresse à toutes les entreprises du secteur spatial, quelle que soit leur taille, dont beaucoup d'entre elles ont une activité également dans le secteur aéronautique, et qui ont par conséquent été fortement touchées par la crise.

Le plan de relance couvre les besoins de l'ensemble de la filière française, tant en termes de domaines d'activités (lanceurs et systèmes orbitaux, des briques technologiques aux applications en passant par des équipements), de typologie d'entreprises éligibles (startups, PME, ETI, grands groupes) que de diffusion sur le territoire national.

Conseils régionaux associés

Conformément au principe de territorialisation du plan de relance, une partie sera largement régionalisée, et plus globalement, les conseils régionaux seront associés par le centre national d'études spatiales (CNES) dans le cadre du pilotage et du suivi de l'exécution du plan de relance spatial.

Le gouvernement a choisi de confier au CNES la mise en oeuvre de la plupart des actions spécifiques au secteur spatial représentant 365 millions d'euros de crédits nouveaux inscrits dans la loi de finances initiale pour 2021.

Avec 100 millions d'euros dédiés à la recherche spatiale duale et gérés par le ministère des Armées, ainsi que 35 millions d'euros de fonds propres en soutien aux PME du secteur opérés par Bpifrance, le volet spatial du plan de relance gouvernemental représente donc au total environ 500 millions d'euros de crédits.

Une instance de pilotage, composée de représentants des ministères de l'Economie, des Finances et de la Relance, des Armées, et de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, sera chargé d'émettre des avis et des recommandations au CNES dans l'exécution du plan de relance spatial, et d'en assurer un suivi régulier...

Modalités à suivre

Les modalités des appels d'offres et des appels à projets qui seront lancés dès le début 2021 sont présentées sur une page web CNES dédiée. Au fur et à mesure de la mise en oeuvre des différents volets, les cahiers des charges seront accessibles sur la plateforme achat du CNES.

La plateforme permettra également de poser et de répondre aux questions éventuelles : https://entreprises.cnes.fr/fr/plan-de-relance-spatial.

Parallèlement, l'ensemble de ces informations pourront être retrouvées sur le portail de France relance : www.planderelance.gouv.fr.

A la suite du lancement du plan de relance spatial et de la publication des premiers appels à projets, Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance a déclaré : "La France fait partie des grandes nations spatiales dans le monde, comme en témoignent le savoir-faire technologique qui lui permet de jouer un rôle clé dans l'autonomie d'accès européen à l'espace, et le dynamisme des entreprises du secteur. Avec le plan de relance, nous garantissons que les entreprises françaises du secteur restent dans la course mondiale en matière d'innovation".