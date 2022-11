Le gouvernement britannique dévoile son plan d'austérité, l'économie déjà en récession

Depuis le printemps, l'économie du Royaume-Uni a vu s'accumuler les difficultés, avec entre autres l'accélération continue de l'inflation, qui dépasse désormais 11%.

(Boursier.com) — Le ministre des Finances britannique, Jeremy Hunt, a dévoilé ce jeudi une panoplie de mesures pour tenter d'assainir la situation budgétaire du pays et regagner la confiance des marchés financiers après l'épisode douloureux du gouvernement de Liz Truss. Dans un discours à la Chambre des communes, il a expliqué que l'économie du Royaume-Uni était déjà en récession, mais que le gouvernement ne pouvait pas pour autant reporter des mesures parfois douloureuses.

Parmi les mesures qu'il a détaillées figure un élargissement de l'assiette de l'impôt sur le revenu, un abaissement du plancher de la tranche supérieure de celui-ci et une diminution des allègements fiscaux dont bénéficient les dividendes...

Watch Live as Chancellor @Jeremy_Hunt delivers the Autumn Statement to the @HouseofCommons. https://t.co/MfMWQ7hz6E >— HM Treasury (@hmtreasury), via Twitter

Taxation des profits exceptionnels de l'énergie

Le seuil de rémunération au-dessus duquel les entreprises doivent payer certaines cotisations sociales sera par ailleurs gelé jusqu'en 2028, ce qui aura pour effet d'accroître le nombre de salariés concernés et donc d'augmenter les versements des employeurs.

Jeremy Hunt a aussi annoncé que le gouvernement allait alourdir la taxation des profits exceptionnels du secteur de l'énergie. Les bénéfices des entreprises pétrolières et gazières seront ainsi taxés à 35% au lieu de 25% à partir du 1er janvier et jusqu'en 2028, et une nouvelle taxation à 45% s'appliquera désormais à ceux des producteurs d'électricité. Ce prélèvement devrait à lui seul rapporter 14 milliards de livres sterling (16,1 milliards d'euros) au Trésor l'an prochain...

L'inflation dépasse les 11%

Le plan dévoilé jeudi s'inscrit dans un contexte difficile pour l'économie britannique. L'Office for Budget Responsibility (OBR), un organisme indépendant du Trésor chargé de l'évaluation des finances publiques et de la conjoncture, prévoit désormais une baisse de 1,4% du produit intérieur brut (PIB) en 2023, alors qu'il tablait en mars sur une croissance de 1,8%.

Depuis le printemps, l'économie du Royaume-Uni a vu s'accumuler les difficultés, avec entre autres l'accélération continue de l'inflation, qui dépasse désormais 11%, le ralentissement de la conjoncture mondiale et la volatilité des marchés financiers, exacerbée pendant le bref mandat de Liz Truss.