Le gouvernement annonce le lancement d'un dispositif d'accompagnement stratégique pour les PME de la filière aéronautique

(Boursier.com) — Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie, annonce le lancement d'un nouveau dispositif porté par le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS). L'objectif est d'accompagner les PME de la filière aéronautique les plus impactées par la crise.

Avec plus de 1.000 entreprises industrielles et plus de 250.000 emplois directs, la filière aéronautique est un des piliers de l'industrie française. Cette filière a été particulièrement impactée depuis le début de la crise sanitaire.

Le soutien de l'Etat, au travers de France Relance à hauteur de 15 milliards d'euros, a permis d'éviter des défaillances massives, et les perspectives de reprise sur certains segments (notamment les monocouloirs) donnent de la visibilité aux industriels. Des compétences ont également pu être protégées grâce à l'activité partielle et à l'activité partielle longue durée notamment.

150 entreprises

Afin de permettre à l'ensemble de la filière aéronautique française de bénéficier de ces perspectives positives, le gouvernement lance un dispositif de soutien supplémentaire, à destination des PME de la filière aéronautique les plus fragilisées. Ce dispositif sera financé par le plan France Relance et permettra d'accompagner environ 150 entreprises.

Plusieurs modules leur seront proposés (diagnostic, diversification, préparation à la montée en cadences...) afin de les aider à construire une stratégie de traversée et de sortie de crise.

Piloté par la Direction générale des Entreprises (DGE), ce nouveau dispositif sera opéré par le GIFAS. Il sera expérimenté d'ici la fin de l'année et déployé début 2022.

Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie, a déclaré : "Après plus d'un an et demi de crise sans précédent, la filière aéronautique française a désormais toutes les cartes en main pour poursuivre son rebond et retrouver le chemin de la croissance. Avec ce nouveau dispositif opéré par le GIFAS, nous poursuivons et renforçons le travail d'accompagnement de nos PME et ETI les plus fragilisées, et veillons à la bonne santé de l'écosystème dans son ensemble."