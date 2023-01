Le gouvernement annonce la composition et les objectifs du 'French Tech Finance Partners'

Piloté par Reza Malekzadeh, le French Tech Finance Partners est placé sous l'animation de la mission French Tech...

(Boursier.com) — Suite à la première réunion du French Tech Finance Partners, qui a eu lieu le 3 janvier en présence de Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, le gouvernement révèle la composition et les objectifs de cette nouvelle instance...

Le French Tech Finance Partners a été créé face au constat suivant : les investisseurs de la tech française sont des acteurs clé de la croissance des entreprises, mais n'ont pas d'instance représentative dédiée leur permettant de faire des propositions concrètes et d'avoir un dialogue structuré avec le Gouvernement.

Trois chantiers prioritaires

A court terme, le French Tech Finance Partners se concentre sur trois chantiers prioritaires : le financement des startups en région ; le financement de la deeptech ; et les critères de sélection des programmes French Tech.

Les travaux de cette instance, représentative de l'écosystème des financeurs, feront l'objet d'une restitution au début du printemps et éclaireront les décisions à venir du gouvernement.

Piloté par Reza Malekzadeh, le French Tech Finance Partners est placé sous l'animation de la mission French Tech. Cette instance se compose de 16 membres, à parité, occupant une position de premier plan au sein des structures qu'ils représentent. Sa composition assure une représentation exhaustive de l'écosystème de financement, avec des acteurs présents à tous les stades de maturité, dans toutes les industries.

Le French Tech Finance Partners regroupe donc :

Alice Albizzati (Revaia)

Rania Belkahia (EQT Ventures)

Jérôme Berger (Orange Ventures)

Claire Calmejane (Société Générale)

Claire Chabrier (France Invest)

Delphine d'Amarzit (Euronext)

Philippe Englebert (Lazard)

Paul François Fournier (Bpifrance)

Benoist Grossman (Eurazeo)

Xavier Lazarus (Elaia)

Reza Malekzadeh/Philippe Collombel (Partech)

Marc Menase (Founders Future)

Maya Noël (France Digitale)

Pierre-Emmanuel Struyven (Supernova Invest)

Rafaèle Tordjman (Jeito)

Roxanne Varza (Sequoia)

Annoncé le 8 décembre 2022, par Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique et Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, le French Tech Finance Partners a vocation à travailler sur des mesures pour garantir des solutions utiles et concrètes à toutes les étapes de financement pour les startups françaises...

Le but du French Tech Finance Partners est triple : identifier les obstacles aux financements d'entreprises en France, contribuer à l'élaboration des politiques publiques et renforcer l'attractivité de la France pour les investisseurs internationaux.