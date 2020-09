Le GIFEN et Reed Expositions France annoncent le report de 'WNE 2020'

La crise sanitaire mondiale avait eu comme première conséquence pour WNE son report du mois de juin au mois de décembre 2020...

(Boursier.com) — Compte -tenu de la dégradation du contexte sanitaire et réglementaire et de ses impacts prévisibles sur le visitorat international et les conditions d'organisation du salon, le GIFEN et Reed Expositions France ont pris la lourde décision de ne pas tenir l'édition 2020 de WNE qui devait se dérouler du 8 au 10 décembre prochain.

"Tout au long de cette période exceptionnelle et inédite, Reed Expositions France et le GIFEN sont restés déterminés à maintenir le salon, un volontarisme nourri par des échanges réguliers avec la communauté mondiale du nucléaire civil mais allant de pair avec la nécessaire appréciation de leur capacité à mobiliser les professionnels internationaux" expliquent les organisateurs.

Lourdes contraintes

L'aggravation de la pandémie depuis fin aout, la fermeture des frontières et la mise en place de quatorzaines dans le monde entier et notamment en Europe, ainsi que le durcissement réglementaire visant les grands évènements en Ile de France rendent aujourd'hui impossible la venue de trop nombreux visiteurs en décembre...

Le GIFEN et Reed Expositions France se voient donc contraints de prendre la décision difficile de ne pas tenir WNE en décembre 2020.

Placée sous le thème de la décarbonation, cette édition qui s'annonçait très prometteuse, ne pourrait être à la hauteur cette année des attentes de la filière nucléaire mondiale et des ambitions du GIFEN et de Reed Expositions France pour l'évènement.

4ème trimestre 2021

Les organisateurs sont actuellement en cours d'étude de toutes les opportunités de report pour WNE en privilégiant le 4ème trimestre 2021. "Ils auront à coeur de préserver les fondamentaux qui ont fait le succès de WNE dans le passé et constituent son ADN depuis 2014 : la qualité de son audience internationale, la génération de contacts business et la mise en lumière de l'expertise nucléaire et de l'innovation".

Toute l'équipe qui travaille quotidiennement au succès de WNE remercie ses sponsors, ses exposants, ses partenaires institutionnels et presse, ses visiteurs, et ses prestataires pour leur engagement et précieux soutien et leur donne rendez-vous très rapidement pour les informer des dates et lieu de cette 4ème édition de WNE... Rappelons que l'événement rassemble jusqu'à 700 exposants avec une soixantaine de pays représentés et attire plus de 22.000 participants.

Le GIFEN, syndicat professionnel qui regroupe 190 acteurs de la filière nucléaire, a pour ambition de favoriser et de privilégier les relations internationales entre les acteurs mondiaux du nucléaire civil et de promouvoir une culture internationale. Pour atteindre cet objectif, le GIFEN mise sur le salon WNE (World Nuclear Exhibition) dont il est propriétaire. "Le WNE est une opportunité pour tous les acteurs mondiaux de se rencontrer pendant 3 jours et de participer à des réunions inédites avec des experts de renommée internationale. C'est également un événement avec de belles opportunités pour développer son réseau et pour échanger sur des sujets stratégiques, au cours desquels les dirigeants et les décideurs de la filière pourront partager leurs visions et leurs objectifs".