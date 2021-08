Le fonds souverain norvégien a gagné près de 95 MdsE au premier semestre !

Le plus grand fonds du monde profite de la progression des marchés d'actions mondiaux et notamment des valeurs technologiques, financières et de l'énergie.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le fonds souverain norvégien, le plus important au monde, a fait état d'un rendement de 9,4% au premier semestre, à la faveur de la progression des marchés d'actions mondiaux et notamment des valeurs technologiques, financières et de l'énergie. Le fonds, qui gère 1.400 milliards de dollars d'actifs (1.194 milliards d'euros), a gagné 990 milliards de couronnes norvégiennes (94,8 milliards d'euros) sur la période de janvier à juin...

"L'investissement dans les actions a le plus contribué au rendement au premier semestre de l'année, et notamment les investissements dans les secteurs de l'énergie et de la finance", a déclaré le directeur général du fonds, Nicolai Tangen. Le fonds détient aussi des participations dans le secteur technologique américain, notamment dans les groupes Apple , Microsoft, Alphabet, Amazon et Facebook.

Hausse du rendement

Le rendement des investissements en actions a été de 13,7%, contre un rendement négatif de 2% pour les obligations.

A la fin juin, les placements en actions représentaient 72,4% du portefeuille du fonds, contre 25,1% pour les obligations, 2,4% pour l'immobilier non coté et 0,1% sur le segment nouvellement créé des entreprises d'énergies renouvelables non cotées.

25ème anniversaire

La Norvège célèbre cette année le 25e anniversaire de son fonds souverain, devenu le plus grand de ce type au monde. Créé à l'origine pour gérer les revenus de l'Etat provenant de la production de pétrole et de gaz, il a été transformé en fonds souverain en 1998...