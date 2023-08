Le fondateur de Zara s'offre un immeuble de luxe à Chicago

Pour 232 millions de dollars

(Boursier.com) — Amancio Ortega, le fondateur de la chaîne de vêtements Zara, vient de s'offrir un immeuble de luxe à Chicago pour 232 millions de dollars. De quoi étoffer un peu plus un portefeuille immobilier en pleine croissance.

Le "family office" du milliardaire, Pontegadea, a acquis un immeuble situé au 727 West Madison. Avec ses 45 étages et ses 492 appartements, il s'ajoute à la longue liste de bâtiments appartenant à Ortega aux États-Unis, parmi lesquels le siège social de Meta Platforms à Seattle ou le "Haughwout Building" de Manhattan.

Armé d'une fortune de 75 milliards de dollars fondée sur sa participation dans le groupe de vêtement espagnol Inditex, Ortega a accumulé un portefeuille immobilier évalué l'année dernière à 19,7 milliards de dollars.

Portefeuille diversifié

L'homme le plus riche d'Espagne a dépensé environ 1 milliard de dollars en 2022 pour acheter des entrepôts américains. Parmi ses dernières acquisitions, il compte une plateforme logistique non loin de Los Angeles, un entrepôt aux Pays-Bas et un immeuble de bureaux au centre de Londres.

Pontegadea détient également des participations dans des opérateurs d'infrastructures d'énergie et de télécommunications et des producteurs d'énergies renouvelables.