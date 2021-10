Le fondateur d'Alibaba, Jack Ma, de retour en Europe

L'homme d'affaires s'est fait extrêmement rare en public depuis une intervention publique en octobre 2020, au cours de laquelle il a critiqué la réglementation financière chinoise.

(Boursier.com) — C 'est la première fois qu'il voyage depuis la très forte répression gouvernementale contre son empire technologique il y a plus d'un an... Le fondateur du géant chinois du commerce en ligne Alibaba, Jack Ma, est en Europe pour un voyage d'étude, a rapporté le "South China Morning Post".

Après une escale en Hong Kong, le milliardaire de 57 ans est en Espagne, avec au programmé des rencontres sur l'agriculture et les technologies liées aux questions environnementales, rapporte le quotidien.

Puni par Pékin

L'homme d'affaires, qui a quitté ses fonctions de président du groupe en 2019, s'est fait extrêmement rare en public depuis une intervention publique en octobre 2020, au cours de laquelle il a critiqué la réglementation financière chinoise. A la suite de ces déclarations, Alibaba a notamment dû renoncer à l'introduction en Bourse de sa filiale de "fintech" Ant Group, une opération très attendue et estimée à 37 milliards de dollars...

La campagne du Parti communiste s'est depuis déplacée vers d'autres cibles, comme par exemple le géant de la livraison Meituan et des sociétés de tutorat privés.

De son côté, Alibaba a payé une amende antitrust record de 2,8 milliards de dollars et a promis de réformer ses pratiques.

L'action Alibaba remonte

Les actions d'Alibaba - et plus largement les actions technologiques chinoises - ont retrouvé des couleurs ces derniers jours, alors que les investisseurs parient que le pire de la répression est passé. Les actions d'Alibaba ont grimpé de 9,2% mercredi et affichent même un rebond de plus de 30% par rapport à un creux plus tôt ce mois-ci...