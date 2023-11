Le FMI se veut plus optimiste pour la Chine

Le PIB de la deuxième économie mondiale devrait monter de 5,4% cette année...

(Boursier.com) — Le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la hausse mardi ses prévisions de croissance pour la Chine en 2023 et 2024. Il table désormais sur une hausse du produit intérieur brut (PIB) chinois de 5,4% cette année et 4,6% l'an prochain...

Le FMI prévoit que la croissance mondiale restera lente, à 3,0% en 2023 et 2,9% en 2024. Les écarts se creusent entre les pays et régions et il devient plus difficile pour certains d'améliorer leur niveau de vie. https://t.co/6vuu5iskRT pic.twitter.com/18vItOPGbs >— FMIactualites (@FMIactualites), via Twitter

Le mois dernier, le FMI avait abaissé ses prévisions 2023 et 2024 pour l'économie chinoise à 5% et 4,2% respectivement, estimant que la reprise de l'activité perdait de la vigueur, principalement en raison de la crise immobilière du pays et de la faiblesse de la demande extérieure.