Le FMI dresse un scénario sombre pour 2023

Face à des "chocs multiples"...

(Boursier.com) — Les tensions liées à la guerre en Ukraine, l'inflation et à la remontée des taux d'intérêt... Tous ces éléments poussent le Fonds monétaire international à revoir en baisse ses prévisions de croissance mondiale. "Les trois plus grandes économies, les Etats-Unis, la Chine et la zone euro, vont continuer de caler", a déclaré son économiste en chef, Pierre-Olivier Gourinchas. "Pour faire court, le pire reste à venir et pour beaucoup de gens, 2023 sera vécue comme une récession."

Le FMI prévoit un ralentissement de la croissance du produit intérieur brut (PIB) mondial à 2,7% l'an prochain, contre 2,9% prévu en juillet, en raison de l'impact de la hausse des taux sur l'économie américaine, de l'envolée des prix du gaz en Europe et de la persistance en Chine des restrictions sanitaires comme des difficultés de l'immobilier.

Pour cette année, il maintient sa prévision à 3,2%, la croissance meilleure qu'attendu en Europe permettant de compenser le ralentissement américain. Mais ce chiffre traduit un ralentissement marqué après le rebond de 6% dont a bénéficié l'économie mondiale l'an dernier...

Croissance moins élevée aux US

Aux Etats-Unis, la croissance ne devrait être que de 1,6% cette année, soit 0,7 point de pourcentage de moins que prévu en juillet, après la contraction inattendue du PIB au deuxième trimestre. Pour 2023, le Fonds table toujours sur une croissance de 1,0% seulement.

Le FMI explique que ses prévisions restent dépendantes de la capacité des banques centrales à lutter contre l'inflation tout en évitant un resserrement excessif des politiques monétaires qui risquerait de précipiter l'économie mondiale dans "une récession grave inutile", de perturber les marchés financiers et de pénaliser les pays en développement. Il reconnaît néanmoins que la lutte contre l'inflation reste la première des priorités.

"La crédibilité chèrement acquise des banques centrales serait fragilisée si elles commettaient une nouvelle erreur de jugement sur la persistance obstinée de l'inflation", a dit Pierre-Olivier Gourinchas. "Cela se révèlerait encore plus dommageable pour la stabilité macroéconomique future." La Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne (BCE) ont longtemps considéré l'accélération de l'inflation comme un phénomène "transitoire", ce qui a retardé le début de la remontée des taux d'intérêt.

"Scénario sombre"

Le FMI estime que l'inflation à l'échelle mondiale devrait avoir culminé à 9,5% au troisième trimestre de cette année et qu'elle reviendra à 4,7% d'ici la fin 2023. Il souligne aussi qu'une "combinaison plausible de chocs" incluant un bond de 30% des prix du pétrole pourrait faire chuter la croissance à 1,0% l'an prochain, un niveau auquel les revenus réels des ménages diminueraient.

Ce "scénario sombre" intègre aussi une baissé marquée des investissements dans l'immobilier en Chine, un resserrement important des conditions financières lié à de fortes dépréciations des monnaies émergentes et des tensions persistantes sur les marchés du travail. Le FMI estime à 25% la probabilité que la croissance mondiale tombe l'an prochain sous 2%, une situation qui n'a eu lieu qu'à cinq reprises depuis 1970, et à 10% celle d'une contraction du PIB mondial...