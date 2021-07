Le FIDA lance un nouveau programme d'investissement

Le FIDA lance un nouveau programme d'investissement









Destiné à encourager les financements privés en faveur des entreprises rurales et des petits exploitants agricoles

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les entreprises rurales, qui jouent un rôle essentiel dans la transformation des systèmes alimentaires, vont bénéficier d'une aide précieuse grâce à un nouveau programme de financement ambitieux lancé aujourd'hui par le Fonds international de développement agricole (FIDA). Ce programme s'inscrit dans le cadre de l'action menée par le Fonds contre l'aggravation de la faim et de la pauvreté dans les pays les plus pauvres...

Le Programme de participation du secteur privé au financement (PPSPF) vise à accroître les investissements privés dont ont grand besoin les petites et moyennes entreprises (PME), les organisations paysannes ainsi que les intermédiaires financiers qui fournissent des services aux petits exploitants, lesquels sont trop souvent négligés par les investisseurs. Le Programme offrira plusieurs outils: prêts, instruments de gestion des risques (garanties, par exemple) et prises de participation.

"Nous pouvons éliminer la faim et la pauvreté! Mais, pour y parvenir, nous devons de toute urgence mobiliser auprès du secteur privé davantage d'investissements en faveur des zones rurales, et libérer l'immense potentiel entrepreneurial de millions de PME et de petits producteurs ruraux", a déclaré le Président du FIDA, Gilbert F. Houngbo. "En accédant à des financements, ces acteurs pourront attirer davantage d'investisseurs et de partenaires, développer leur entreprise et créer des emplois, notamment pour les jeunes et les femmes."

Premier prêt

À l'occasion du lancement du PPSPF, il a été annoncé qu'un premier prêt, d'un montant de 5 millions d'USD, serait octroyé à Babban Gona, une entreprise nigériane à impact social qui aide les petits exploitants à passer d'un modèle de subsistance à un modèle davantage tourné vers le marché et possède dans ce domaine une solide expérience.

Le prêt aidera Babban Gona à appuyer 377.000 petits producteurs de riz et de maïs au Nigéria en leur proposant un éventail complet de formations, d'intrants de qualité et de services de commercialisation. En outre, Babban Gona stockera les récoltes des exploitants et les vendra pour le compte de ces derniers au moment où les prix sont les plus élevés.

L'entreprise s'est fixé pour objectif de créer jusqu'à 65 000 emplois pour les femmes et 66.500 pour les jeunes à l'horizon 2025.En allouant ces fonds, le PPSPF entend inciter d'autres investisseurs à apporter des contributions plus importantes et ainsi aider Babban Gona à atteindre son objectif de lever 150 millions d'USD pour venir en aide à des millions de petits producteurs...