Le dispositif d'ophtalmothérapie portable Nu Eyne s'appuie sur le microcontrôleur sans fil STM32 de STM

Les lunettes contrôlées par MCU favorisent une régénération tissulaire efficace et traite la sécheresse oculaire

(Boursier.com) — STMicroelectronics et Nu Eyne, le fabricant coréen de dispositifs médicaux innovants, ont annoncé conjointement un appareil portable Nu Eyne de thérapie pour les soins oculaires alimenté par un microcontrôleur (MCU) Bluetooth LE (BLE) double coeur STM32WB55.

L'appareil portable CELLENA récemment lancé par Nu Eyne utilise le courant électrique et la lumière émise vers les yeux et les nerfs associés pour soulager la sécheresse oculaire et la fatigue, ainsi que pour favoriser des fonctions rétiniennes. Une application mobile sera lancée prochainement pour plus de confort d'utilisation et une gestion interactive des thérapies...

"Le dispositif CELLENA s'appuie sur l'architecture double coeur du MCU STM32WB55 pour une connectivité sans fil fiable et un traitement en temps réel" explique l'entreprise. Avec ses fonctions de sécurité intégrées, le MCU de ST offre également de multiples mécanismes de sécurité, notamment la protection des données utilisateur et la mise à jour cryptée du micrologiciel via BLE. Les performances à très faible consommation d'énergie du STM32WB55 prolongent également considérablement l'autonomie de la batterie de la thérapie oculaire portable de Nu Eyne.

"Enorme potentiel"

"Les performances sans fil du MCU STM32WB55 à l'intérieur de CELLENA ont dépassé nos attentes et nous ont permis de nous concentrer plus facilement sur notre objectif principal de fournir un produit pour favoriser la régénération des tissus et soulager les yeux secs et la douleur", a déclaré Joowan Seo, directeur de la technologie et de l'ingénierie, Nu Eyne. "Tous les produits Nu Eyne sont alimentés par des microcontrôleurs de ST, ce qui nous permet d'intégrer rapidement de nouvelles puces STM32 dans nos conceptions à l'aide du logiciel de développement STM32 facile à utiliser. Nous avons choisi ST pour leurs produits de haute qualité cohérents et fiables et leur support technique. ST s'engage activement avec ses partenaires pour trouver des solutions dès les premiers stades de développement".

Cette collaboration avec Nu Eyne démontre l'énorme potentiel des microcontrôleurs STM32WB pour le marché de la santé, où la sécurité, ainsi que des performances élevées et une faible consommation d'énergie, sont essentielles.