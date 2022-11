Le directeur général de Twitter France annonce son départ

"C'est fini ! Fierté, honneur et mission accomplie", a déclaré Damien Viel...

(Boursier.com) — Le patron de Twitter France claque la porte... Quelques semaines après le rachat du réseau social par Elon Musk, Damien Viel a annoncé dimanche quitter ses fonctions, sans préciser s'il a été licencié ou s'il est parti de son plein gré. Ancien directeur des ventes de YouTube pour l'Europe du Sud, il a été nommé directeur général de Twitter France en 2015.

"C'est fini ! Fierté, honneur et mission accomplie. Au revoir Twitter France. Quelle aventure ! Quelle équipe ! Quelles rencontres ! Merci à tous pour ces 7 années incroyables et intenses", a-t-il écrit dans un tweet, accompagné des hashtags "workhardplayhard", "OCaptainMyCaptain" et "LoveWhereYouWorked".

Contacté par 'Reuters', Damien Viel a confirmé qu'il quittait la plateforme à l'oiseau bleu, mais a refusé de dire combien de personnes Twitter employait en France avant ou après le rachat de l'entreprise par Elon Musk le mois dernier.

Elon Musk licencie la moitié des effectifs

Ce départ intervient alors qu'un vent de panique agite le réseau social depuis son rachat par Elon Musk fin octobre. Le nouveau patron de Twitter avait d'abord tranché dans le vif début novembre, en licenciant près de 3.700 personnes, soit à peu près la moitié de ses effectifs. Quelques jours plus tard, il décide toutefois de faire machine arrière. Des dizaines d'employés auraient été recontactés, le réseau social leur demandant de reprendre leur poste, selon l'agence de presse Bloomberg.

Puis, lors d'une réunion en interne le 10 novembre, Elon Musk admet que la faillite de Twitter était possible si l'entreprise ne commençait pas à générer davantage de cash. "Il est possible que nous soyons en flux de trésorerie déficitaire de plusieurs milliards", aurait-il affirmé.

Démissions en masse

Vendredi dernier, l'agence de presse 'Reuters' rapportait que des centaines d'employés devraient démissionner, alors que le nouveau propriétaire de la plateforme de microblogging avait exigé qu'ils "se donnent à fond" ou qu'ils démissionnent.

Le 4 novembre, Damien Viel avait, de son côté, exprimé "toutes [ses] pensées, [son] respect, [son] énergie et [son} amour à tous les tweeps [le surnom données aux employés de Twitter] du monde entier aujourd'hui". "Nous avons construit ensemble l'application la plus incroyable de la planète. Soyons fiers de tout ce que nous avons fait et comment l'avons fait", avait-il tweeté.