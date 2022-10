Le démarchage téléphonique bientôt interdit le week-end et encadré en semaine

A partir de mars 2023, "le démarchage téléphonique des consommateurs est autorisé du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures", précise un décret publié ce vendredi au Journal officiel.

(Boursier.com) — De nouvelles règles pour les démarcheurs téléphoniques... Alors que les services commerciaux n'auront bientôt plus le droit d'utiliser des numéros commençant par 06 ou 07 pour envoyer de la publicité, d'autres interdictions vont entrer en vigueur en 2023. Selon un décret publié ce vendredi au Journal officiel, le démarchage commercial par téléphone sera interdit le week-end et les jours fériés, et ses horaires encadrés du lundi au vendredi, à partir du 1er mars prochain.

Le décret fixe "les jours et les horaires durant lesquels les consommateurs peuvent être sollicités par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale (y compris en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines)".

"Ainsi, le démarchage téléphonique des consommateurs est autorisé du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures", détaille-t-il, ajoutant qu'"il est, en revanche, interdit le samedi, le dimanche et les jours fériés".

Un encadrement qui s'applique aux personnes inscrites ou non sur Bloctel

Cet encadrement va s'appliquer aussi bien aux personnes non inscrites sur la liste Bloctel qu'à celles inscrites mais sollicitées dans le cadre d'un contrat en cours. En revanche, il ne s'appliquera pas si le consommateur a donné son consentement exprès et préalable pour être appelé, le professionnel devant en justifier.

Le décret indique par ailleurs qu'un consommateur ne peut pas être sollicité par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale "plus de quatre fois par mois par le même professionnel ou par une personne agissant pour son compte". En outre, lorsque le consommateur refuse ce démarchage lors de la conversation, le professionnel devra s'abstenir "de le contacter ou de tenter de le contacter" avant l'expiration d'une période de 60 jours calendaires révolus à compter de ce refus.

Les numéros en 06 et 07 interdits pour le démarchage

Le non-respect de ces règles adressées aux démarcheurs téléphoniques sera sanctionné de 75.000 euros d'amende pour une personne physique et de 375.000 euros pour une personne morale. Ces nouvelles modalités d'encadrement du démarchage téléphonique interviennent un peu plus de deux ans après la promulgation d'une loi sur le sujet en juillet 2020.

Début septembre, l'Autorité de régulation des communications électroniques (Arcep) avait déjà fixé une nouvelle interdiction : dès 2023, les démarcheurs téléphoniques ne pourront plus utiliser des numéros commençant par 06 ou 07. L'objectif de cette mesure est de protéger les consommateurs qui décrochent alors sans se méfier, pensant qu'il s'agit de l'appel d'un particulier via un téléphone portable...