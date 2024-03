Le déficit public pour 2023 bien au-delà de l'objectif du gouvernement en 2023

"Nous serons significativement au-delà des 4,9%", admet Bruno Le Maire à Bercy.

(Boursier.com) — Le déficit public pour l'année 2023 devrait s'établir "significativement au-delà" de l'objectif fixé par le gouvernement à 4,9%, en raison de la perte de recettes fiscales l'année dernière, a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire mercredi dans un entretien au Monde .

"En raison de la perte de recettes fiscales en 2023, nous serons significativement au-delà des 4,9%. Ces 10 milliards [d'économie] ne sont pas un coup de rabot mais un frein d'urgence", a-t-il dit au quotidien. Le ministre a annoncé en février 10 milliards d'euros d'économies sur les dépenses de l'Etat en 2024 et repoussé l'idée d'une hausse des impôts...

Encore des économies

"Après ces 10 milliards d'euros d'économies, la deuxième étape pourrait être un projet de loi de finances rectificative à l'été, si nécessaire. La troisième, ce sera le projet de loi de finances de 2025, dans lequel nous devrons trouver au moins 12 milliards d'euros d'économies", explique-t-il encore.

Bruno Le Maire a également promis de "supprimer tous les formulaires administratifs Cerfa d'ici à 2030", dans le cadre de son plan de simplification et afin "d'alléger la charge mentale qui pèse sur les entrepreneurs". Au Salon de l'agriculture fin février, il avait annoncé l'ouverture d'un travail de simplification sur les Cerfa afin que l'administration se charge de ces documents et non les agriculteurs.

"D'ici à 2026, 80% des Cerfa seront préremplis par l'administration, comme pour votre déclaration d'impôts. Ensuite, nous les supprimerons définitivement". Le ministre doit présenter mercredi son plan d'économies pour l'année 2024 devant les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.