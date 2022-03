Le déficit public 2021 plus faible qu'attendu en 2021, à 6,5% du PIB

La croissance économique a permis à la dette et au déficit d'être moins lourds que prévu.

(Boursier.com) — Après une envolée en 2020 avec la crise sanitaire (+8,9%), le déficit public français a atteint l'an dernier l'équivalent de 6,5% du produit intérieur brut (PIB), tandis que la dette publique s'est établie à 112,9% du PIB (contre 114,6% en 2020), selon les données publiées mardi par l'Insee.

Le déficit comme la dette sont également en-deçà des dernières prévisions gouvernementales, puisque le déficit public était attendu proche de 7% du PIB et la dette publique au-dessus de 115% du PIB.

Hausse des recettes avec la reprise

Portées par le rebond économique, les recettes ont progressé de 101,8 milliards d'euros, soit une hausse de +8,4%, un peu plus marquée que celle du PIB en valeur. Elles bénéficient du redémarrage de l'activité ainsi que du financement européen d'une partie du plan de relance via le dispositif de " facilité pour la reprise et la résilience ". Ainsi, en proportion du PIB, elles atteignent 52,8% après 52,5% en 2020.

Le taux de prélèvement obligatoire est quasi stable, à 44,5%. Les dépenses ont augmenté de 57,1 milliards d'euros (+4,0%) et représentent 59,2% du PIB en 2021, après 61,4% en 2020. La dette des administrations publiques au sens de Maastricht atteint 112,9% du PIB à fin 2021.