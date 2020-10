Le Crédit Mutuel Nord Europe soutient l'Institut Pasteur de Lille dans ses travaux de recherche contre la Covid-19

Un essai clinique va désormais être lancé pour vérifier l'efficacité du traitement sur l'Homme...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Fidèle à ses valeurs mutualistes et ses engagements de solidarité, le Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) a remis une dotation de 180.000 euros à l'Institut Pasteur de Lille, pour l'accompagner dans la poursuite de ses travaux face à l'épidémie de la Covid-19.

En parallèle de l'accompagnement de ses clients et sociétaires face à la crise - particuliers, professionnels, agriculteurs, entreprises - le CMNE a lancé un fonds de soutien pour accompagner les structures participant à la recherche contre la Covid-19, et celles qui viennent en aide aux personnes fragilisées par la crise (personnes âgées, handicapées, en situation de précarité...). Ce fonds de soutien bénéficiera donc à hauteur de 180.000 euros à l'Institut Pasteur de Lille.

"Les travaux menés par les équipes de l'Institut Pasteur de Lille prennent aujourd'hui une nouvelle dimension par les espoirs qu'ils suscitent. Il est de notre responsabilité sociétale d'accompagner l'Institut dans le bon déroulement de ses missions, afin de rendre possibles et d'accélérer les précieux travaux de recherche engagés depuis maintenant plus de 6 mois" a commenté Eric Charpentier, Directeur Général du Crédit Mutuel Nord Europe

Plus de 310 structures locales soutenues

La dotation attribuée à l'Institut Pasteur de Lille provient d'un fonds de soutien lancé en mai dernier par le Crédit Mutuel Nord Europe, afin d'accompagner les structures participant à la recherche contre la Covid19, et celles qui viennent en aide aux personnes fragilisées par la crise (personnes âgées, handicapées, en situation de précarité...).

180.000 euros ont ainsi été remis à l'Institut Pasteur de Lille, et 420.000 euros ont bénéficié à plus de 310 structures locales d'intérêt général sur les 7 départements couverts par le CMNE. Les associations bénéficiaires ont été choisies par les conseils d'administration des 141 caisses locales du réseau Crédit Mutuel Nord Europe.

Lancement d'un essai clinique

Grâce notamment au soutien de différents donateurs et mécènes, l'Institut Pasteur de Lille poursuit ses travaux de recherche contre la Covid-19... Mobilisés depuis plus de 6 mois sur ce sujet, les chercheurs de l'Institut ont identifié une molécule particulièrement efficace in vitro face au virus.

Un essai clinique va désormais être lancé pour vérifier l'efficacité du traitement sur l'Homme...