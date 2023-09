Le Crédit Mutuel fait un don de 12,5 millions d'euros à la Croix-Rouge et aux Banques alimentaires

En mars dernier, l'Alliance fédérale du Crédit Mutuel avait déjà versé 5 millions d'euros aux Restos du Coeur.

(Boursier.com) — Alors que les associations d'aide alimentaire manifestent leurs fortes inquiétudes face à la montée de la précarité, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, via sa fondation, a annoncé mardi faire un don de soutien de 12,5 millions d'euros au secteur, après avoir déjà versé 5 millions aux Restos du Coeur en mars.

Pour faire face à l'urgence et permettre aux structures de poursuivre leur soutien auprès des plus démunis, 7,5 millions d'euros seront donnés à la Croix-Rouge française. "Cette aide mutualiste permettra à la Croix-Rouge française d'étendre significativement au cours des trois prochaines années sa présence dans les zones rurales les moins accessibles - pour faire face à leurs besoins de solidarité", a indiqué Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

La fondation versera également 5 millions d'euros pour les Banques Alimentaires. "Cette aide accompagnera l'action de plus de 6.000 associations d'aide alimentaire de proximité accompagnées, partout en France, par les Banques Alimentaires", a-t-elle précisé.

5 millions d'euros déjà donnés aux Restos du Coeur

En mars dernier, une aide de 5 millions d'euros avait déjà été accordée aux Restos du Coeur, dont le groupe assure également la sécurité des locaux de l'association via sa filiale Homiris, a rappelé Crédit Mutuelle Alliance Fédérale, qui dit vouloir répondre à l'appel lancé dimanche sur 'TF1' par Patrice Douret, président de l'association créée par Coluche.

En effet, cet élan de générosité intervient alors que Patrice Douret a alerté sur la crise traversée par l'association pour fournir des repas aux plus démunis, expliquant qu'elle risquait de mettre la clé sous la porte d'ici trois ans, étranglée par des coûts de fonctionnement en hausse pour cause d'inflation et confrontée à un nombre croissant de personnes demandant de l'aide...

Les Restos du Coeur ont besoin de 30 millions d'euros

A partir du mois d'octobre, il est prévu que plus de 150.000 personnes soient exclues du programme d'aide... Les critères de sélection, tels que les revenus, les charges et la composition de la famille, seront plus stricts. Selon le président des Restos du Coeur, il manque quelque 30 millions d'euros pour surmonter leurs difficultés.

En réponse, le gouvernement a annoncé de son côté débloquer 15 millions d'euros dans les prochains jours pour aider les Restos du Coeur à surmonter leurs difficultés financières, comme l'a indiqué la ministre des Solidarités et des Familles Aurore Bergé. Des entreprises ont également répondu à l'appel : La famille de Bernard Arnault, propriétaire du numéro un mondial du luxe LVMH, a annoncé verser une aide de 10 millions d'euros aux Restos du Coeur. La Fondation TotalEnergies a décidé de faire un don de 5 millions d'euros "afin de contribuer à maintenir le niveau d'aide de l'association aux personnes qu'elle soutient"...