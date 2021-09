Le Crédit Agricole d'Ile-de-France partenaire de 'Créatrices d'Avenir' pour les éditions 2021 et 2022

Après une première participation au concours "Créatrices d'Avenir" à l'occasion de l'édition 2020...

(Boursier.com) — Désireux de promouvoir la place des femmes dans l'entrepreneuriat, le Crédit Agricole d'Ile-de-France s'associe à Initiative Ile-de-France pour deux nouvelles éditions du concours "Créatrices d'Avenir" qui vise à accompagner et valoriser des femmes entrepreneures franciliennes. Un concours incontournable de la sphère entrepreneuriale régionale qui récompense chaque année depuis plus de 10 ans six lauréates autour de projets audacieux porteurs de l'économie de demain...

Après une première participation au concours "Créatrices d'Avenir" à l'occasion de l'édition 2020, le Crédit Agricole d'Ile-de-France réitère son partenariat pour deux années supplémentaires.

Banque mutualiste née de la volonté d'entrepreneurs, le Crédit Agricole d'Ile-de-France souhaite soutenir les audacieux pour qu'ils concrétisent leurs projets et permettre le développement économique du territoire francilien qui est un pilier fondamental de sa structure. C'est donc tout naturellement que le Crédit Agricole d'Ile-de-France renouvelle son partenariat avec le réseau associatif Initiative Ile-de-France qui récompense et fait connaître chaque année six femmes dont le parcours et le projet incarne le talent entrepreneurial des franciliennes.

En tant qu'acteur investi sur son territoire, nous nous engageons au quotidien à mobiliser toutes nos ressources, à la fois humaines et financières, en faveur de l'entrepreneuriat féminin. Être partenaire du concours Créatrices d'Avenir relève donc de l'évidence, c'est avant tout un tremplin pour ces entrepreneuses qui souhaitent prendre leur destin en mains et réaliser leurs rêves , explique Nathalie Mourlon, directeur général adjoint du Crédit Agricole d'Ile-de-France.

15 finalistes

Dans le cadre de ce partenariat, le Crédit Agricole d'Ile-de-France participera aux jurys de sélection des 15 finalistes, puis au jury final avec auditions des finalistes qui désignera les six lauréates de cette nouvelle édition le 23 novembre prochain. Enfin, la banque remettra l'un des six trophées "Créatrices d'Avenir" à l'une des heureuses gagnantes lors de la cérémonie de clôture qui se tiendra en décembre...

Pour rappel, le jury de "Créatrices d'Avenir" s'attache à valoriser des profils audacieux, illustrant au mieux la richesse et la pluralité des projets entrepreneuriaux portés par les franciliennes sur l'ensemble du territoire, dans des domaines tels que l'innovation, l'artisanat, l'économie responsable, durable ou solidaire. Comme en 2020, les candidatures des 15 finalistes "Créatrices d'Avenir" seront soumises aux votes du public qui élira la plus prometteuse d'entre elles.

Rendez-vous incontournable

Ce rendez-vous incontournable est ouvert à toutes les femmes entrepreneures souhaitant candidater jusqu'au 30 septembre 2021 sur le site www.creatricesdavenir.com. À la clé : une dotation globale de 60.000 euros, dont 30.000 euros en numéraire et 30.000 euros en accompagnement ou en nature délivrés par les partenaires du programme (mise en réseau, coaching, rendez-vous expert, billets d'avion pour de la prospection à l'international...).