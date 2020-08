Le coronavirus pousse Booking.com à licencier un quart de ses effectifs

La plate-forme de réservation d'hébergement en ligne va supprimer des milliers d'emplois

(Boursier.com) — Des milliers de licenciements en perspective chez Booking.com... La plate-forme de réservation d'hébergement en ligne a énormément souffert de la crise sanitaire et du confinement et des fermetures de frontières qui l'ont accompagnée.

Elle annoncé mardi qu'elle réduirait jusqu'à un quart de ses effectifs en raison de la pandémie de Covid-19, ce qui correspond à environ 4.000 licenciements.

Une industrie sous pression

Le PDG Glenn Fogel a déclaré lors d'un appel vidéo avec des salariés que les cinq derniers mois représentaient "la plus grande crise sociale et économique de notre existence". La pandémie a frappé durement les activités de Booking, et plus largement, toute l'industrie du voyage reste sous "une pression importante".

La propagation du virus a considérablement réduit le tourisme, tout en stoppant la plupart des déplacements professionnels au profit de la vidéoconférence et des réunions à distance. Les compagnies aériennes ont annoncé d'énormes suppressions d'emplois, les hôtels ont fermé et la partie en ligne de l'industrie n'a pas été épargnée.

Pire période dans l'histoire moderne

Airbnb et TripAdvisor, deux autres poids lourds du secteur, ont supprimé eux aussi un quart de leurs effectifs cette année, et la semaine dernière, Expedia Group a signalé une baisse de 82% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre. Le PDG Peter Kern a déclaré que c'était "probablement le pire trimestre l'industrie du voyage dans l'histoire moderne".

Booking a reçu des aides de plusieurs gouvernements en Europe cette année, une attitude critiquée par les politiciens et les médias. Mais sans ce soutien, l'entreprise assure qu'elle aurait licencié davantage.

La société basée à Norwalk, dans le Connecticut, opère dans plus de 65 pays, compte cinq grandes marques et un effectif d'environ 26.000 personnes - dont 17.500 chez Booking.com.