Le coronavirus a tout particulièrement pesé sur l'emploi des jeunes

Les tout juste diplômés ont particulièrement souffert de la crise sanitaire qui a paralysé le marché du travail en 2020.

(Boursier.com) — "Les jeunes sont traditionnellement plus exposés aux fluctuations de la conjoncture économique que leurs aînés", rappelle la Dares dans une étude consacrée aux effets du coronavirus sur le marché du travail, qui montre que cette règle n'a pas été démentie pendant la crise sanitaire. Selon les données du ministère du Travail, en 2020, au plus fort du premier confinement au mois d'avril, les embauches ont chuté de 77% sur un an chez les moins de 30 ans, et le nombre d'inscrits à Pôle emploi a augmenté de 36%.

Dès juin 2020, ces embauches ont renoué avec leur niveau d'un an plus tôt, à la faveur de la sortie du premier confinement, avant d'être de nouveau pénalisées en fin d'année, même si le deuxième confinement a eu un impact nettement moindre (-27% entre décembre 2019 et 2020, contre -23% pour les 30 ans ou plus).

Davantage de jeunes inactifs

Entre fin 2019 et fin 2020, le nombre de jeunes inactifs a progressé de 2,4% : la durée en études s'est allongée et le nombre de jeunes ni en emploi, ni en études, ni en formation (NEET) parmi les 16-29 ans a grimpé de 4,6%.

La crise sanitaire et la dégradation des perspectives d'emploi semblent avoir incité les jeunes à prolonger leurs études, "comme en témoigne l'allongement de la durée de la formation initiale (+0,2 année entre les quatrièmes trimestres de 2019 et de 2020)", notent les auteurs de cette étude. Les taux de réussite élevés au baccalauréat peuvent également y contribuer, selon eux. Ainsi, 676.000 jeunes âgés de 16 à 29 ans ont interrompu une formation au cours de l'année 2020, contre 718.000 en 2019.

Certains jeunes sont davantage touchés par la crise que d'autres... Ainsi, le taux d'emploi des hommes de moins de 30 ans s'est replié de 1,1 point entre fin 2019 et fin 2020, alors qu'il est demeuré quasi-stable chez les femmes du même âge. Ces dernières ont travaillé davantage dans des secteurs moins exposés à la crise, comme l'administration publique, l'enseignement, la santé humaine et l'action sociale : 35% des femmes de moins de 30 ans en emploi exercent de telles activités, contre 14% des hommes de cette tranche d'âge.

Nouveaux arrivés sur le marché

Le taux d'emploi des jeunes a baissé davantage pour ceux sortis récemment d'études que pour ceux qui les avaient terminées depuis au moins un an (-1,6 point contre -0,1 point). Ces nouveaux arrivés sur le marché du travail ont été confrontés à une conjoncture dégradée par rapport à ceux qui avaient pu débuter leur recherche d'emploi depuis plus d'un an, et dont une partie avait déjà trouvé un emploi avant la crise.

In fine, entre fin 2019 et fin 2020, le taux d'emploi des moins de 30 ans n'a diminué que de 0,6 point, à la faveur d'une moindre dégradation de la conjoncture en seconde partie d'année et du renforcement des politiques de l'emploi ciblées sur cette population - notamment le plan "1 Jeune, 1 Solution". Si le taux d'emploi en CDD a reculé de -1,0 point entre fin 2019 et fin 2020, celui en CDI a moins baissé (-0,3 point), en partie du fait de l'Aide à l'Embauche des jeunes, dont les effets positifs sur l'emploi éligible sont concentrés sur ce type de contrat.