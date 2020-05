Le coronavirus a fait perdre leur emploi à 10% des étudiants

Plus généralement, 20% d'étudiants sont en situation de précarité à cause de la crise sanitaire et 40% touchent des aides de l'Etat, selon les données de la ministre de l'Enseignement.

(Boursier.com) — Quelque 10% des étudiants ont perdu leur emploi en raison de l'épidémie de coronavirus qui a provoqué la mise à l'arrêt d'une grande partie de l'activité économique en France. "Plus généralement, 20% d'étudiants sont en situation de précarité et 40% touchent des aides de l'Etat", souligne la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal dans un entretien au 'Parisien' publié vendredi.

Le Premier ministre Edouard Philippe a promis cette semaine une aide de 200 euros à destination des "jeunes précaires" âgés de moins de 25 ans. "En raison du confinement, les restaurants universitaires ont fermé, beaucoup de jeunes ont perdu les emplois dont ils ont besoin pour se nourrir et payer leurs loyers, certains jeunes se sont retrouvés dans une situation que je sais dramatique", a-t-il déclaré dans un discours sur la "stratégie nationale de déconfinement" devant le Sénat.

Pour ceux qui travaillaient avant le confinement

Cette aide, a précisé Frédérique Vidal, "concerne ceux, boursiers ou non boursiers, qui étaient en stage rémunéré obligatoire ou en emploi au 1er mars, et qui travaillaient au moins 32 heures par mois, ainsi que les étudiants ultramarins isolés en métropole".

"Il faudra, pour en bénéficier, se connecter sur le site etudiant.gouv.fr, à partir de mardi. On estime qu'elle pourrait toucher 400.000 étudiants", ajoute-t-elle, appelant les étudiants à se "saisir de ce guichet "qui représente 80 millions d'euros".