Le constructeur chinois BYD met la pression sur Tesla avec des ventes record !

Les ventes de BYD ont grimpé de 62% en 2023...

(Boursier.com) — Le constructeur chinois de véhicules électriques BYD a vendu plus de 3 millions de véhicules électriques et hybrides en 2023, ce qui accentue encore un peu plus la pression sur son concurrent américain Tesla. Dans le détail, BYD a déclaré avoir vendu 3,02 millions de véhicules à énergies nouvelles en 2023, dont 1,6 million de voitures particulières électriques et 1,4 million d'hybrides. Cela représente un bond de 61,9%. L'entreprise a arrêté de produire des voitures uniquement à essence et diesel en mars 2022...

De son côté, Tesla, numéro un mondial des véhicules électriques, visait 2 millions de ventes sur l'ensemble de l'année écoulée...

L'action BYD a perdu de plus de 2% mardi matin à la bourse de Hong Kong. Même si elles ont dépassé la barre des 3 millions, les ventes annuelles du groupe sont en effet légèrement inférieures aux prévisions des analystes en Asie.

Arrivée spectaculaire en Europe

La concurrence s'intensifie et les entreprises souhaitant s'approprier une part du très dynamique marché chinois des voitures électriques ont inondé le secteur avec de nouveaux modèles ces derniers mois. Plusieurs acteurs chinois de la voiture électrique, dont Nio et BYD, tentent également leur chance sur des marchés hors de Chine, notamment en Europe où les campagnes de publicité s'intensifient avec des initiatives sur le terrain parfois spectaculaires...

BYD a par exemple annoncé en décembre son intention de construire un nouveau centre de production en Hongrie. La société a déclaré qu'elle vendait actuellement 5 modèles différents en Europe et prévoyait d'en lancer trois autres dans la région au cours des 12 prochains mois !