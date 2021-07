Le conseil scientifique préconise une "obligation vaccinale pour les soignants"

Le conseil scientifique préconise une "obligation vaccinale pour les soignants"









Le gouvernement planche sur un projet de loi qui pourrait être adopté avant la fin juillet et inclure cette obligation.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Conseil scientifique s'est dit favorable à la mise en place d'une vaccination obligatoire pour les soignants, dans un avis rendu mardi et publié jeudi sur le site du ministère de la Santé.

"Le Conseil scientifique appuie la recommandation du Conseil d'Orientation de la Stratégie vaccinale d'aller vers 'une obligation vaccinale des soignants' et insiste sur l'anticipation des mesures juridiques et législatives qui doivent être prises sur ce sujet," peut-on lire dans l'avis des scientifiques, qui guident le gouvernement dans la gestion de la pandémie.

L'obligation pourrait par ailleurs être "étendue à d'autres catégories, comme les 'aidants', le personnel des services à la personne ou l'ensemble des professionnels (non sanitaires) exposés et exposants à un risque pour autrui, a ajouté le Conseil scientifique.

Sous conditions

L'hypothèse d'une vaccination obligatoire semble donc de plus en plus probable. Olivier Véran et plusieurs organisations professionnelles de santé ont signé mercredi une déclaration commune dans laquelle ils se disent favorables à une obligation vaccinale des professionnels de santé sous certaines conditions. Le gouvernement planche sur un projet de loi qui pourrait être adopté avant la fin juillet et inclure cette obligation.

"À ce stade, aucune décision n'a été prise mais il semble qu'un consensus sociétal, politique et des instances professionnelles se dégage pour aller vers ça," a dit le ministre de la Santé sur France Inter.

Les Français y sont majoritairement favorables, dans les enquêtes d'opinion (à 72% selon un récent sondage Odoxa). Seuls 60% des personnels des Ehpad sont vaccinés à l'heure actuelle.