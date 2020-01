Le cinéma a fait recette en 2019 en France !

(Boursier.com) — Les Français continuent d'apprécier les salles obscures, malgré l'engouement pour les séries et les plateformes de vidéo en streaming... Pour la sixième année consécutive, la fréquentation des cinémas a franchi le seuil des 200 millions en 2019. Le CNC (Centre National du Cinéma) indique ainsi que 213,3 millions d'entrées ont été vendues !

Il s'agit du deuxième plus haut niveau depuis 1966 (234,2 millions), après 2011 et ses 217,2 millions, grâce notamment à l'énorme succès du film "Intouchables", avec François Cluzet et Omar Sy.

Disney tient la vedette

Les films américains tiennent la vedette, avec une fréquentation qui a bondi de 32,7% à 117,76 millions d'entrées en 2019, soit le plus haut niveau depuis 1957 (132,9 millions). La part de marché du cinéma américain est estimée à 55,2 % en 2019, contre 44,1 % en 2018.

Le classement des meilleurs films américains est largement dominé par les suites et les films des licences et les productions des studios Disney. "Le Roi Lion" a enregistré ainsi plus de 10 millions d'entrées devant "Avengers : Endgame" et ses 7 millions, et "La Reine des Neiges 2" (5 millions). "Joker", produit par la Warner, est un des autres gros succès, avec 5,5 millions de spectateurs.

La France perd du terrain...

Face au mastodonte américain, difficile de se faire une place : la part de marché des films français a atteint 35%, contre 39,3% en 2018. Seize films ont réussi à dépasser la barre du million d'entrée. "Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ?" de Philippe de Chauveron occupe le haut du palmarès avec 6,7 millions de tickets vendus, devant "Nous finirons ensemble" de Guillaume Canet (2,8 millions), "Hors Normes" d'Eric Toledano et Olivier Nakache (2,0 millions), "Au nom de la terre" d'Edouard Bergeon (2,0 millions) et "La Vie Scolaire" de Grand Corps Malade et Mehdi Idir (1,8 million).