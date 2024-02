Le chômage stable en France au 4ème trimestre

Il s'établit à 7,5% de la population active...

(Boursier.com) — Le nombre de chômeurs en France (hors Mayotte) au sens du Bureau international du travail (BIT) a augmenté de 29.000 au 4ème trimestre par rapport aux trois mois précédents, à 2,3 millions de personnes. Le taux de chômage au sens du BIT s'établit à 7,5% de la population active, stable par rapport au troisième trimestre 2023 dont l'estimation est très légèrement rehaussée (+0,1 point, de 7,4 % à 7,5 %). "Le taux de chômage est supérieur de 0,4 point à son niveau de fin 2022, qui était le plus bas depuis 1982 ; il demeure ainsi nettement au-dessous de son pic de mi-2015 (-3,0 points)", détaille l'Insee mardi.

Sur le trimestre, le taux de chômage a diminué de 0,2 point pour les 15-24 ans, à 17,5%, un niveau supérieur à celui d'un an auparavant (+0,6 point). Pour les 25-49 ans, il a augmenté de nouveau de 0,2 point sur le trimestre, à 7,0%, et se situe 0,5 point au-dessus de son niveau d'un an auparavant. Enfin, pour les 50 ans ou plus, le taux de chômage est quasi stable sur le trimestre (-0,1 point), à 5,0%, au même niveau qu'un an auparavant. Sur le trimestre, le taux de chômage des femmes diminue à peine (-0,1 point), à 7,4%, quand celui des hommes augmente très légèrement, à 7,6% (+0,1 point).

Halo autour du chômage

Parmi les personnes inactives au sens du BIT, 1,9 million souhaitent un emploi sans être considérées au chômage parce qu'elles ne recherchent pas d'emploi ou ne sont pas disponibles : elles constituent le halo autour du chômage. Ce nombre diminue sur le trimestre (-88.000) et très légèrement sur un an (-17.000).

Parmi les chômeurs, 571.000 personnes en moyenne déclarent au quatrième trimestre 2023 être sans emploi et en rechercher un depuis au moins un an, 33.000 de plus qu'au trimestre précédent. En conséquence, le taux de chômage de longue durée augmente très légèrement sur le trimestre (+0,1 point) à 1,9% de la population active. Il demeure légèrement inférieur à son niveau de fin 2022 (-0,1 point) et nettement inférieur à son niveau de fin 2019 (-0,4 point).

Par âge

Le taux d'emploi des 15-64 ans se redresse très légèrement : en moyenne au quatrième trimestre 2023, il s'est établi à 68,4%. Après un repli les deux trimestres précédents (-0,3 point en cumulé) il augmente très légèrement sur le trimestre (+0,1 point) et rejoint son niveau de fin 2022. Il reste largement supérieur à son niveau d'avant la crise sanitaire (+1,6 point par rapport au quatrième trimestre 2019).

Le taux d'emploi des jeunes est resté stable sur le trimestre, à 35,3%, et quasi stable sur un an (+0,1 point). Pour les 25-49 ans, le taux d'emploi est pratiquement inchangé (+0,1 point) à 82,3%, soit 0,5 point au-dessous de son niveau d'un an auparavant. Enfin, pour les 50-64 ans, le taux d'emploi progresse de 0,3 point sur le trimestre, portant sa hausse sur un an à +1,0 point : il atteint 67,2%, son plus haut niveau depuis que l'Insee le mesure (1975). En particulier, le taux d'emploi des 55-64 ans augmente de 0,1 point sur le trimestre et de 1,7 point sur un an.