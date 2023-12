Le chômage en hausse au mois de novembre

L'objectif d'un taux à 5% d'ici 2027 en danger ?

(Boursier.com) — Le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune sans activité a très légèrement augmenté en novembre par rapport au mois précédent (+0,15%), selon les dernières données du ministère du Travail publiées ce jeudi. Cela représente 4.600 inscrits en plus, soit un total de 3,035 millions pour la catégorie A. En incluant l'activité réduite (catégories B et C), le nombre d'inscrits en France (hors Mayotte), a progressé de 0,49% (+26.300 demandeurs) pour atteindre 5,404 millions.

En octobre, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A avait déjà progressé de 0,29%) sur un mois, soit 8.900 inscrits en plus à 3,030 millions.

Objectif à 5%

Les derniers chiffres de l'Insee, publiés au mois de novembre, ont montré que le taux de chômage calculé selon les normes du Bureau international du travail (BIT) avait progressé de 0,2 point au troisième trimestre en France (hors Mayotte), à 7,4%. Le nombre de chômeurs au sens du BIT a augmenté par rapport au trimestre précédent (+64.000 personnes), à 2,3 millions de personnes.

Emmanuel Macron a fixé pour son second mandat l'objectif d'atteindre le plein-emploi d'ici 2027, soit un taux de chômage à 5%. "Notre modèle social aujourd'hui ne nous permettra pas d'arriver à 5% de taux de chômage", a estimé en novembre le ministre des Finances Bruno Le Maire, estimant que des réformes sont nécessaires, notamment concernant la mobilité des salariés, l'accélération des formations et les indemnités chômage.