Le chômage a reculé de plus de 9% en 2022, 312.000 chômeurs en moins en un an

Le niveau du chômage retrouve ainsi son plus faible niveau depuis le troisième trimestre 2011...

(Boursier.com) — Le chômage a encore reculé au quatrième trimestre, selon les données publiées ce mercredi par le ministère du Travail. En France métropolitaine, le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi et tenues de rechercher un emploi (catégories A, B, C) s'établit à 5.113.400. Parmi elles, 2.834.000 personnes sont sans emploi (catégorie A) et 2.279.300 exercent une activité réduite (catégories B, C).

Sur les trois derniers mois de l'année, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a baissé 3,8% (112.100), ce qui conclut une bonne année, avec un repli de 9,4% en 2022.

Au plus bas depuis 2011

Le nombre de personnes exerçant une activité réduite courte (catégorie B) augmente de 5,2 % par rapport au trimestre précédent et sur la même période celui des personnes en activité réduite longue (catégorie C) croît de 2,3 %. Au total, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C diminue de 0,8 %sur ce trimestre (39 600) et de 5,2 %sur un an.

Au final, 2022 le bilan 2022 est très positif, avec 312.000 chômeurs en moins, soit une diminution de 9,3%. Rappelons que l'année 2021 avait déjà été très bonne (- 480.000 chômeurs). Le chômage retrouve ainsi son plus faible niveau depuis le troisième trimestre 2011...

"Une baisse qui s'accompagne d'une proportion record des CDI dans les embauches à 52%. Le plein emploi, c'est aussi le bon emploi. Nous poursuivons notre mobilisation", a réagi sur Twitter le ministre du Travail Olivier Dussopt.