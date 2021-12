Le chômage à nouveau en baisse au mois de novembre

Le recul est de 13,2% sur un an et le nombre de chômeurs a même diminué de 210.000 par rapport à décembre 2019.

(Boursier.com) — Le chômage a poursuivi son recul en France au mois de novembre, en pleine cinquième vague de l'épidémie de coronavirus. Selon les données mises en ligne lundi par la Dares (Direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques), le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A (sans aucune activité) a reculé avec 55.800 demandeurs d'emploi en moins (-1,7%), à 3,321 millions.

Le recul est de 13,2% sur un an et le nombre de chômeurs a même diminué de 210.000 par rapport à décembre 2019.

Depuis octobre sous le niveau d'avant-crise

En incluant les catégories B et C (activité réduite), le nombre de demandeurs d'emploi en France (hors Mayotte) est en baisse de 0,7% en novembre par rapport au mois précédent (-39.800 personnes) et s'établit à 5,669 millions. Ce nombre était repassé en octobre en dessous du niveau d'avant la crise de décembre 2019 (5,726 millions), enregistrant alors une baisse de 1,6%.

Si le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie B et C progresse de 0,7% (+16.100). Sur un an, la baisse en catégorie A est de 13,2% (-505.300). Pour les catégories A, B et C, elle est de -5,7% (-341.800). "Les données mensuelles sont très volatiles et parfois difficiles à interpréter. Les données trimestrielles doivent être privilégiées", rappelle la Dares dans cette note.