Le chômage a grimpé de 7% au mois de mars en France

Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A (n'exerçant aucune activité) a enregistré sa plus forte hausse depuis le début de la publication des chiffres en 1996.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chômage a fait un bond au mois de mars en France, conséquence sans surprise de la crise du coronavirus et du confinement - il a démarré le 17 mars dans le pays. Selon les chiffres dévoilés lundi par le ministère du Travail, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A (n'exerçant aucune activité) en France (hors Mayotte) a enregistré sa plus forte hausse depuis le début de la série en 1996 (+246.100, soit +7,1%), pour s'établir à 3.732.500.

À titre de comparaison, la deuxième hausse mensuelle la plus importante, intervenue en mars 2009 durant la crise financière, était beaucoup plus basse : +77.300 à l'époque. "Fin mars 2020, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A rejoint un niveau proche de celui de septembre 2017", peut-on lire dans un communiqué.

Poids du coronavirus

Le nombre de demandeurs d'emploi en activité réduite (catégories B, C) a diminué fortement (-68.600, soit -3,1%). L'effectif des catégories A, B, C augmente ainsi de 177.500 personnes (soit +3,1%), la seconde plus forte hausse remontant à avril 2009, là aussi en pleine crise financière (+86.300).

Le phénomène observé le mois dernier est exceptionnel et montre que le coronavirus est passé par là. L'accroissement des effectifs inscrits en catégories A, B, C provient à la fois d'une nette augmentation des entrées à Pôle emploi (+5,5 %) et d'une très forte baisse des sorties (-29,0%).

Peu de fins de contrats

"Les entrées pour fins de mission d'intérim et fins de contrats courts sont en hausse, la mise en place du confinement ayant conduit à des non-renouvellements ainsi qu'à de moindres nouvelles embauches de courte durée", explique le ministère. La plupart des motifs de sorties se replient, notamment les défauts d'actualisation, qui recouvrent généralement pour partie des reprises d'emploi non déclarées à Pôle emploi, mais aussi les reprises d'emploi déclarées, les entrées en stage ou en formation, ainsi que les radiations administratives.