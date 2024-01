Le chômage a encore progressé au 4ème trimestre

Une hausse de 0,2% pour la catégorie A.

(Boursier.com) — Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a augmenté de 0,2% au quatrième trimestre en France (hors Mayotte). Il s'élève ainsi à 3,033 millions, d'après la Direction des statistiques du ministère du Travail (Dares). C'est donc le deuxième trimestre consécutif de hausse.

Le nombre de personnes exerçant une activité réduite courte (catégorie B) a progressé de 2,9% par rapport au trimestre précédent et sur la même période celui des personnes en activité réduite longue (catégorie C) de 1,7%. Au total, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C augmente de 1,0% sur ce trimestre (+53.000) et recule de 0,4% sur un an.

Plus de 3 millions de personnes

Au quatrième trimestre, 728.900 personnes inscrites à France Travail (ex-Pôle emploi) n'étaient pas tenues de rechercher un emploi. Elles sont soit non immédiatement disponibles et sans emploi (catégorie D, par exemple : formation, contrat de sécurisation professionnelle, maladie), soit pourvues d'un emploi (catégorie E, par exemple : création d'entreprise, contrat aidé). Sur ce trimestre, le nombre d'inscrits en catégorie D diminue de 3,3 % et celui des inscrits en catégorie E augmente de 3,0 %.