Le château de Versailles affiche 45 millions d'euros de pertes

Privé de ses visiteurs étrangers, le monument n'accueille en ce moment que 10.000 personnes par jour, contre 30.000 une année normale.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — "C'est tout notre modèle qui s'est écroulé car nous avions 80% de touristes étrangers"... Catherine Pégard, la présidente du château et du domaine de Versailles, dirige un établissement déserté depuis le 6 juin dernier, après plus de 80 jours de fermeture. "Ça ne s'est produit qu'une fois au moment de la déclaration de la Seconde Guerre mondiale donc c'est un événement qui ne pouvait pas être anticipé", a-t-elle expliqué.

Le monument reçoit aujourd'hui autour de 10.000 visiteurs par jour (un peu plus pendant les weekends et un peu moins la semaine), contre 30.000 habituellement. Ils sont presque exclusivement Français avec l'arrivée de quelques Européens, des Allemands, des Hollandais et quelques Italiens.

45 millions d'euros perdus

La pandémie qui continue de bloquer les déplacements des touristes a plongé les comptes du château dans le rouge. "Financièrement, on ne s'y retrouve pas du tout pour l'instant. Evidemment il faut trouver un autre modèle économique si on peut le trouver et en attendant on dépend beaucoup du soutien de l'Etat, avec le plan de relance", a-t-elle déclaré, faisant état d'une perte de 45 millions d'euros depuis le confinement.

Avant le confinement, 68 entreprises étaient présentes sur le domaine et environ 20.000 personnes travaillaient autour du château. Un millier de personnes travaillent à Versailles.