Le capitalisme en pleine crise de confiance ?

Le capitalisme en pleine crise de confiance ?









Selon le baromètre de confiance "Edelman", 56% des employés dans le monde estiment que le capitalisme "apporte plus de mal que de bien"...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le vent serait-il en train de tourner ?... Selon une enquête du cabinet Edelman, réalisée avant le Sommet de Davos, réunissant les chefs d'entreprise et les dirigeants politiques du monde entier, 56% des personnes sondées estiment que le capitalisme "tel qu'il existe aujourd'hui apporte plus de mal que de bien". En France, 69% des salariés sont en accord avec cette affirmation...

"Depuis la publication du premier baromètre il y a 20 ans, la croissance économique a favorisé une hausse de la confiance... Cela se poursuit en Asie et au Moyen-Orient, mais pas dans les pays développés, où l'inégalité des revenus est devenu la préoccupation la plus importante", indique le patron du cabinet Richard Edelman, dans une interview à 'ABC.net'.

La défiance plus élevée en Thaïlande et en Inde

Dans le détail, ils sont 59% parmi les travailleurs de 35 à 54 ans et parmi les revenus moyens à partager cet avis sur le capitalisme, selon cette enquête réalisée auprès de 34.000 salariés du monde entier.

Despite a rising economic tide, trust in the four major institutions - business, government, NGOs & media - is stagnant, resulting in a trust paradox. @RichardWEdelman breaks down this year's #TrustBarometer. Full findings here: https://t.co/EwwcannLoJ pic.twitter.com/UsAZoMvLUQ — Edelman (@EdelmanPR), via Twitter

Au niveau national, le manque de confiance dans le capitalisme atteint un niveau élevé en Thaïlande ainsi qu'en Inde (75% et 74% respectivement).

En Australie, au Canada, aux États-Unis, en Corée du Sud, à Hong Kong et au Japon, les salariés ne sont toutefois pas d'accord avec l'idée que le capitalisme fait plus de mal que de bien...

83% des salariés craignent de perdre leur travail

"Si la défiance grandit en France et dans le monde, c'est à cause du sentiment d'injustice (74%) et la peur de perdre son emploi (83%)", explique la présidente d'Edelman France Marion Darrieutort, interrogée par 'franceinfo', avant de préciser : "En France, il y a toujours eu un sentiment d'élévation sociale. On ne le ressent plus. On a un vrai sentiment de tomber, une peur de chuter !".

Les salariés craignent de perdre leur travail pour plusieurs raisons : 61% des personnes interrogées ont évoqué l'économie dite de partage (appelée également "gig economy"), tandis que 60% s'inquiètent d'"une récession imminente".