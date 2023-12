Le calendrier électoral et l'incertitude politique pourraient peser sur l'activité mondiale en 2024

"Cette incertitude politique devrait générer un certain attentisme de la part des ménages, des entreprises et des investisseurs", estime Allianz Trade.

(Boursier.com) — Un calendrier très chargé !... En 2024, 60% du PIB mondial sera concerné par des scrutins politiques : élections du Parlement européen, élections en Europe (Finlande, Croatie, Portugal, Belgique, Autriche,, etc), législatives au Royaume-présidentielles aux Etats-Unis, élections en Asie (Taiwan, Indonésie, Inde, Corée du Sud), élections en Amérique Latine (Mexique, Uruguay).

"Cette incertitude politique devrait générer un certain attentisme de la part des ménages, des entreprises et des investisseurs, et ainsi décaler les potentielles décisions de ces agents économiques", estime Allianz Trade dans la mise à jour de ses prévisions économiques pour 2024.

Calendrier des élections en 2024 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre Scrutins importants sur le plan géopolitique Taïwan(présidentielle législatives) Indonésie(présidentielle et législatives) en février Inde (parlementaires) Afrique Sud (présidentielles parlementaires) Union européenne (parlementaires) en mai Royaume-Uni (parlementaires) Etats-Unis (présidentielle et parlementaires) en novembre Autres élections Finlande (présidentielle) Croatie (parlementaires) Russie (présidentielle) Portugal (parlementaires) en mars Corée du Sud (parlementaires) Mexique (présidentielle parlementaires) Belgique (parlementaires) en juin Autriche (parlementaires) en septembre

"Le populisme est à un niveau record, avec plus de 25% des nations gouvernées par des dirigeants populistes", rappelle Allianz Trade.

Après 15 ans, le PIB par habitant dans les pays dirigés par des leaders populistes est de 10% inférieure en moyenne par rapport à celle d'un pays dirigé par un gouvernement non populiste, écrivent ses experts... En Europe, la hausse de l'inflation et l'augmentation de l'immigration ont alimenté une résurgence du populisme de droite. De quoi alimenter les craintes que le prochain Parlement européen soit dominé par des voix anti-environnement et anti-immigration...

Léger ralentissement...

Selon Allianz Trade toujours, la croissance économique mondiale devrait légèrement ralentir en 2024 (+2,4% après +2,7% en 2023), avant de repartir de l'avant en 2025 (+2,8%). Aux Etats-Unis, la croissance est attendue l'année prochaine à +1,4% (contre +2,4% en 2023).

En zone euro, l'assureur-crédit table sur une croissance économique attendue à +0,8% (contre +0,5% en 2023). "Concernant le Vieux Continent, les risques de récession au premier semestre 2024 restent considérables, étant donné que seulement 60% des hausses de taux d'intérêt ont jusqu'ici été transmis à l'économie réelle". En France, un léger ralentissement de la croissance économique est attendu l'année prochaine (+0,7% vs +0,8% en 2023), avant un rebond plus prononcé en 2025 (+1,5%).

L'inflation mondiale devrait s'établir à 4,6% fin 2024, soit un recul de -2 points par rapport à fin 2023 (6,6%). Un nouveau repli est attendu en 2025, cette fois de -1 point (3,6%). La tendance sera particulièrement prononcée aux Etats-Unis, avec un recul de l'inflation attendu de -3,3 points en 2024 (3,8% contre 7,1% en 2023) et de -3 points en zone euro (2,5% contre 5,5% en 2023). En France, la tendance devrait être similaire, avec un recul de l'inflation de -3,1 points en 2024 (1,8% contre 4,9% en 2023).

"Pivot" l'été prochain

Qui de l'évolution des taux ? Allianz Trade estime que les banques centrales effectueront leur pivot plus tôt que prévu, à l'été 2024, mais de manière très progressive et précautionneuse afin de ne pas relancer un nouveau cycle inflationniste...

D'ici fin 2024, Allianz Trade prévoit que les taux atteindront 4,5% aux Etats-Unis, 3,5% en zone euro et 4,5% au Royaume-Uni.