Le budget de Noël des Français moins touché par la pandémie qu'en 2020

(Boursier.com) — La saison des achats de Noël est lancée et après 18 mois d'épidémie de coronavirus, les Français se montrent plus optimistes : si 49% des foyers estiment que la crise du Covid-19 aura un impact sur le budget de Noël, ce dernier se porte mieux qu'en 2020. L'enveloppe devrait s'élever cette année à 257 euros, soit un peu plus que les 249 euros de l'an dernier, selon l'étude annuelle de Kantar pour eBay.

Le document montre que seuls 22% des Français attendent décembre pour démarrer leur shopping. "Si près d'un tiers (32%) des foyers attendent que l'atmosphère de Noël pointe le bout de son nez, d'autres sont motivés par la question financière, puisque 20% attendent les promotions de fin d'année", peut-on lire dans un communiqué.

Pour faire plaisir à leurs proches, 35% des foyers ont épargné tout au long de l'année, soit davantage qu'en 2020 (33%). Ils seront 14% à réduire leurs dépenses habituelles, tandis que 14% utilisent leur bonus salarial de Noël et 10% revendent même des objets dont ils ne se servent plus.

Profiter des promotions

Dans le contexte de la crise du Covid-19, 36% des Français pensent qu'il est important de réaliser leurs achats de Noël pendant le Black Friday. Depuis quelques années, ce weekend de grosses promotions donne souvent le coup d'envoi du shopping de Noël : 49% des Français prévoient de le commencer en novembre.

Générosité

Après 18 mois d'une pandémie qui a vivement affecté les rapports sociaux et les loisirs, les Français attendent Noël, animés par l'idée de faire plaisir à leurs proches, mais pas seulement ! Attachés à l'envie d'aider leur prochain, 83 % des foyers mettront la main au porte-monnaie pour les étrennes contre 22 % en 2020 et 19 % en 2019 !

Les Français offriront des cadeaux à davantage de personnes : neuf en moyenne contre six en 2020. Les enfants seront, sans surprise, les plus gâtés avec un budget de 189 euros, suivis du conjoint (114 euros), des parents (77 euros), des neveux et nièces (70 euros) et des beaux-parents (62 euros). Le budget pour les grands-parents baisse d'année en année : 32 euros ce Noël contre 53 euros en 2020 et 111 euros en 2019.

Le commerce physique moins affecté qu'en 2020

Les consommateurs sont moins découragés par la pandémie et ses règles sanitaires qu'en 2020 : 36% des Français prévoient de réaliser davantage leur shopping de Noël en ligne qu'en magasin pour échapper au Covid-19 et ses contraintes, contre 44% en 2020. Les Franciliens sont les plus concernés par cette tendance et répondent à 44% en ce sens (moins qu'en 2020, avec 55%), ainsi que les 16-34 ans (46%).

Kantar note néanmoins que 57% des répondants ne se sentent pas influencés par le Covid-19 à cet égard, particulièrement les 55-64 ans (71%), ainsi que les habitants des Pays-de-la-Loire (73%) et les Bretons (65%).