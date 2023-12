Le "boom" des véhicules électriques en Europe devrait profiter aux propriétaires et aux investisseurs

La France sur le podium des meilleures opportunités !

(Boursier.com) — Selon une nouvelle étude du conseil international en immobilier Savills, l'Allemagne, la France, la Suède, la Norvège et le Royaume-Uni sont les pays ayant le plus besoin de bornes de recharge pour véhicules électriques, ce qui crée des opportunités pour les propriétaires et investisseurs immobiliers...

Selon Savills, ces 5 pays représentent 77% des besoins en bornes de recharge en Europe au cours des deux prochaines années.

Pour l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France, cela s'explique par leur population importante et la forte demande à venir en véhicules électriques que les infrastructures de recharge existantes ne suffisent pas à satisfaire, tandis que la Norvège et la Suède ont moins de bornes de recharge mais un nombre de véhicules électriques par habitant déjà comparativement élevé...

Pays européens au fort potentiel de développement de nouvelles stations de recharge pour véhicules électriques

Pays Bornes de recharge supplémentaires nécessaires d'ici 2025 Places hors voirie2022 Parc VE2022 Production d'électricité en MWh/hab.2022 Score total Allemagne 409 303 4 935 623 1 906 232 7,0 0,90 France 135 974 1 676 318 1 092 409 6,9 0,81 Suède 80 378 933 211 486 700 16,4 0,80 Norvège 103 340 382 185 700 902 28,0 0,80 Royaume-Uni 175 883 2 700 000 1 049 563 4,8 0,75 Belgique 37 860 664 331 275 679 8,1 0,71 Suisse 30 060 472 782 195 888 7,1 0,60 Italie 45 723 1 409 779 355 164 4,7 0,59 Finlande 20 850 445 276 154 043 13,1 0,58 Espagne 28 944 1 558 712 239 373 6,0 0,57 Autriche 15 143 361 523 152 514 7,2 0,47 Danemark 28 968 292 693 193 766 5,8 0,45 Pays-Bas 23 669 1 085 257 515 242 6,8 0,39 Pologne 10 706 1 704 192 61 570 4,7 0,36 Portugal 18 476 591 149 128 049 4,5 0,35 Irlande 12 546 268 897 61 031 6,6 0,34 Tchéquie 3 581 575 031 22 646 8,0 0,33 Grèce 3 808 979 308 18 575 5,0 0,24 Roumanie 7 313 1 025 265 31 795 3,0 0,24 Hongrie 5 001 534 519 47 197 3,7 0,19 Luxembourg 4 303 20 083 27 456 1,7 0,08

Selon Savills, cela représente une opportunité pour les propriétaires immobiliers et les investisseurs de s'associer à des sociétés privées d'exploitation de bornes de recharge ou à d'autres partenaires pour installer des infrastructures pour véhicules électriques dont ils peuvent tirer des revenus locatifs et/ou qu'ils peuvent utiliser pour augmenter la fréquentation et le temps passé dans des destinations situées à proximité, augmentant ainsi le retour sur investissement de ces dernières.

En général, les exploitants de bornes de recharge doivent supporter les coûts d'installation et, bien que cela dépende de l'endroit, les propriétaires peuvent s'attendre à des revenus locatifs compris entre 1.000 et 5.000 euros par chargeur et par an pour une durée de bail de 20 à 25 ans.

Tristam Larder, Head of European Capital Markets chez Savills, estime ainsi qu'avec le soutien fiscal de nombreux pays comme carotte et la réglementation environnementale plus contraignante comme bâton, la demande des consommateurs pour les véhicules électriques à travers l'Europe ne va faire qu'augmenter. De nombreux utilisateurs de véhicules électriques n'ayant pas accès à des bornes de recharge à domicile, la mise en place d'une infrastructure publique est essentielle. De nombreux propriétaires disposent d'un nombre important de places de parking qui pourraient être équipées. Il s'agit donc d'une opportunité de monétiser un actif largement sous-utilisé tout en renforçant les revenus potentiels d'autres destinations voisines par le biais de partenariats avec les exploitants de bornes."

Bobby Barfoot, Senior Surveyor chez Savills Automotive, confirme qu' avec l'interdiction de la vente de nouveaux véhicules diesel et à essence prévue pour 2035, la plupart des constructeurs automobiles et les entreprises de leur chaîne d'approvisionnement ont engagé des milliards d'investissements, en livres ou en euros, dans le passage aux véhicules électriques. Le secteur attend maintenant désespérément que des infrastructures suffisantes soient mises en place pour soutenir la transition, et il est impatient de soutenir les initiatives qui voient les propriétaires récompensés pour l'installation de réseaux de bornes de recharge sur leurs sites."