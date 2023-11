Le "bonus réparation" pour le textile est entré en vigueur

Le gouvernement lance une aide visant à encourager la réparation de textiles, vêtements et chaussures. Cette mesure s'inspire du "bonus réparation" déjà en place pour les appareils électroménagers.

(Boursier.com) — Alors que de nombreux Français ont peu à peu abandonné l'idée de faire réparer leurs vêtements, souvent rebutés par les tarifs pratiqués, le gouvernement a lancé mardi une aide visant à encourager la réparation de textiles, qu'il s'agisse de vêtements ou de chaussures et à adopter cette pratique bonne pour l'environnement. Une mesure qui s'inspire du "bonus réparation" déjà en place pour les appareils électroménagers...

Cette initiative, financée grâce à l'écocontribution instaurée au sein de l'industrie textile en 2020, offre une remise allant de 6 à 25 euros pour les réparations de vêtements, et de 7 à 25 euros pour les chaussures, en fonction de la nature de l'intervention requise. Une grille tarifaire a été mise en place pour clarifier le dispositif.

Par exemple, en faisant appel à un couturier labellisé pour réparer un pantalon (trou, accroc, déchirure), les Français auront droit à une réduction de 7 euros... Pour le remplacement d'une fermeture éclair, le soutien financier pourrait s'élever jusqu'à 15 euros. En cas de besoin de réparation "complexe" de la doublure d'un manteau, une remise de 25 euros sera octroyée. De même, faire refaire le talon d'une chaussure donnera droit à une réduction de 7 euros...

Remise appliquée directement sur la facture

Pour bénéficier de ce "coup de pouce", il faudra trouver un artisan labellisé par l'éco-organisme Refashion, qui pilote ce label pour l'Etat. La liste et la localisation des professionnels labellisés sont disponibles sur le site bonusreparation.fr. A la caisse, la remise sera appliquée directement sur la facture.

Sur son site, Refashion précise également que tous les vêtements et chaussures sont éligibles à ce "bonus réparation", sauf quelques exceptions : les sous-vêtements et la lingerie, les vêtements en cuir, et les vêtements en vraie fourrure. Ce bonus n'est pas non plus applicable pour une simple retouche d'un vêtement...

Un "fonds réparation" doté d'un peu plus de 150 millions d'euros

Si cette incitation à la réparation a été instaurée par le gouvernement dans le cadre de la loi Agec (Antigaspillage pour une économie circulaire), la gestion de ce programme est confiée à Refashion et son financement repose sur le principe du pollueur-payeur, avec les marques participant activement. Ainsi, le "bonus réparation" est financé par ces entreprises, qui abondent un "fonds réparation" doté d'un peu plus de 150 millions d'euros pour la période allant de 2023 à 2028.

Cette mesure renforce alors un vaste plan visant à réduire le gaspillage et à lutter contre la surconsommation de produits neufs, alors que l'industrie textile est particulièrement concernée. Chaque année, environ 700.000 tonnes de vêtements potentiellement réparables sont jetés à la poubelle...