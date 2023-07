Le secteur de la "tech" était responsable de 1,8% à 2,8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre en 2020...

(Boursier.com) — Le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC) pollue beaucoup trop !... En 2020, il était responsable de 1,8% à 2,8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et le rythme accélère. "Cette trajectoire inquiétante ne tient pas compte du boom de la crypto-monnaie et de l'intelligence artificielle (IA), qui contribuent elles-mêmes à une empreinte carbone considérable", souligne Allianz Trade dans une étude publiée mercredi. Ainsi, le Bitcoin et l'Ether consomment à eux seuls autant d'électricité que les Pays-Bas ou l'Autriche !...

"Côté pile, le secteur des TIC est porteur de bénéfices importants pour l'économie mondiale. Il est en pleine expansion, donc soutient la croissance, mais également l'innovation, et favorise l'interconnexion et la collaboration mondiale. Côté face, le bilan est plus contrasté : même sans prendre en compte l'émerge des crypto-monnaies, le secteur des TIC émet autant de gaz à effet de serre que le secteur des transports aériens", écrit l'assureur-crédit...

"Cette tendance est due à la consommation électrique nécessaire pour permettre aux TIC de se développer, ce qui assombrit considérablement le bilan carbone de cette industrie. Et la tendance pourrait s'aggraver : si aucun changement ne s'opère, le secteur des TIC pourrait être responsable de 830 millions de tonnes d'émissions de CO2 en 2030, contre environ 760 aujourd'hui ", explique Ano Kuhanathan, Responsable de la recherche sectorielle d'Allianz Trade.

Des raisons d'espérer

Pour les auteurs de cette étude, les émissions des TIC vont diminuer régulièrement avec la montée en puissance des énergies renouvelables et l'amélioration de l'efficacité énergétique des appareils électroménagers. De nombreux opérateurs mobiles et autres industries technologiques ont également pris des engagements en faveur d'une neutralité carbone ou d'objectifs de décarbonation.

"Ce qui est rassurant, c'est que les acteurs du monde des TIC sont conscients de cette problématique : de nombreuses entreprises du secteur, comme par exemple des opérateurs téléphoniques, ont défini des objectifs de neutralité carbone et d'émission-zéro alignés avec la trajectoire de décarbonation de 1.5o. La transition des TIC a débuté, et il est très probable qu'elle passe par une utilisation plus récurrente de l'électricité renouvelable... Autres pistes à étudier pour les entreprises du secteur : améliorer l'efficacité énergétique des produits, ou encore optimiser leur cycle de vie ", tempère Ano Kuhanathan.