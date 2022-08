Le Bayern Munich et Adobe s'associent 'pour redéfinir l'expérience des fans'

Le FC Bayern adopte Adobe Experience Cloud, Adobe Real-Time CDP, Adobe Document Cloud et Adobe Acrobat Sign pour transformer l'expérience numérique des fans...

(Boursier.com) — Adobe et le FC Bayern annoncent la mise en place d'un partenariat pluriannuel visant à renforcer la transformation numérique de ce club de football historique, parmi les plus titrés au monde. En plus de permettre aux millions de fans du Bayern Munich de vivre de nouvelles expériences personnalisées en ligne et hors ligne, l'adoption des solutions d'entreprise Adobe va permettre au club de mettre en place des pratiques plus efficaces et durables. Fort d'une "fanbase" en pleine expansion à l'international, le Bayern se réjouit d'offrir aux supporters de nouveaux moyens d'interaction...

En effet, grâce aux technologies Adobe, le club sera en mesure de mieux comprendre ses fans, de façon à créer des expériences sportives plus engageantes et individualisées. Adobe Experience Cloud, qui inclut sa "Customer Data Platform", aidera le Bayern Munich à établir des profils de fan en fonction du mode d'engagement de chacun, et ainsi instaurer une relation plus personnelle entre les supporters et leur équipe favorite.

"Les jours de match, ils vivront une expérience globale enrichie, avec notifications en temps réel pour profiter de remises sur les produits de merchandising, des contenus vidéo exclusifs et de billets disponibles en dernière minute" commente le club de football.

Expériences en série

Avec plus d'expériences proposées sur l'ensemble des plateformes et canaux numériques, "rien n'échappera aux supporters du Bayern Munich, qu'ils se trouvent au stade, sur leur canapé ou n'importe où ailleurs. Ils recevront par exemple, sur leur canal de prédilection, un contenu les invitant à célébrer chaque but en temps réel et pourront ensuite revivre les moments forts de la rencontre ou visionner des analyses d'après-match".

Le club utilisera également Adobe Document Cloud, dont Adobe Acrobat Sign, pour dématérialiser la collaboration avec ses fans, ses employés et ses partenaires. Document Cloud permettra d'accélérer et de sécuriser diverses opérations, comme les adhésions ou la signature des contrats avec les joueurs, tout en réduisant l'impact environnemental du club...

"Aujourd'hui, les supporters du Bayern Munich attendent de nouvelles manières, en adéquation avec leurs usages portées sur le digital, de se rapprocher de notre club et de ses joueurs. C'est pourquoi nous avons à coeur de créer des interactions durables avec les millions de passionnés qui nous suivent à travers le monde qui pourront vivre l'excitation d'un jour de match, déclare Oliver Kahn, CEO du Bayern... Nous investissons dans une stratégie numérique à long terme qui consiste à intégrer au coeur de notre technologie diverses applications Adobe dédiées aux entreprises afin d'approfondir l'engagement entre nos fans et notre club et d'inspirer la prochaine génération dans les années à venir."

"Le Bayern Munich compte des millions de supporters dans le monde et s'est donné pour priorité de révolutionner leur expérience, souligne Anil Chakravarthy, President of Digital Experience Business chez Adobe. À travers ce partenariat, le Bayern proposera des expériences plus personnalisées pour que les supporters puissent suivre ce club avec passion, où qu'ils se trouvent..."