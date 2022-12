Le "BarMar", un gazoduc à 2 milliards d'euros

Ce projet "de pipeline sous-marin entre Barcelone et Marseille réunit l'Espagne, la France et le Portugal et devrait être prêt d'ici la fin de la décennie.

Crédit photo © Reuters