Laurent Berger rejoint le Crédit Mutuel pour piloter un think tank spécialisé dans la transition écologique

L'ancien secrétaire de la CFDT se verra confier la responsabilité de créer un centre d'expertise dédié à la "révolution climatique et environnementale".

(Boursier.com) — De la CFDT au Crédit Mutuel !... Alors que Laurent Berger a quitté ses fonctions en juin dernier après plus de 10 ans à la tête de la CFDT, l'ancien leader syndical a accepté de rejoindre l'établissement de crédit, pour piloter un think tank spécialisé dans la transition écologique, comme l'a annoncé ce mardi le groupe bancaire mutualiste dans le cadre d'un projet d'évolution de sa gouvernance.

"Une des priorités du plan stratégique sera de faire de Crédit Mutuel Alliance Fédérale un leader de la révolution climatique et environnementale, conformément à son statut d'entreprise à mission et aux actions innovantes menées dans ce domaine depuis six ans. Pour cela, le groupe souhaite se doter d'un centre d'expertises de premier rang", explique le Crédit Mutuel Alliance Fédérale dans un communiqué.

"Cette nouvelle structure sera dénommée 'L'Institut Crédit Mutuel Alliance Fédérale', directement rattachée à la direction générale et confiée à Laurent Berger, ancien secrétaire général de la CFDT, qui rejoint le groupe le 15 septembre et devra mener la mission de préfiguration de cet institut, afin qu'il soit opérationnel au printemps 2024", poursuit-il...

"Contribuer à une transition écologique socialement juste"

Ce think tank sera centré sur la protection des écosystèmes et sur la lutte contre le réchauffement de la planète... "La production de ce centre d'expertise sera utilisée par les équipes opérationnelles, dans le respect de leurs responsabilités", précise l'établissement de crédit.

"C'est une banque mutualiste, relevant du secteur de l'économie sociale et solidaire, qui développe une véritable stratégie pour contribuer à une transition écologique socialement juste", a affirmé Laurent Berger au 'Monde'.

Pour rappel, l'ancien secrétaire général de la CFDT de 54 ans, opposé au président de la République Emmanuel Macron notamment sur la réforme des retraites, a passé le flambeau le 21 juin dernier de la centrale syndicale à Marylise Léon, numéro deux du syndicat depuis 2018...