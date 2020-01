Laurent Berger n'en peut plus des "conneries" qui circulent sur les réseaux sociaux

Quelques dizaines d'individus se sont introduits dans les locaux de la confédération CFDT vendredi midi. Des tensions sur fond de mouvement social contre le projet gouvernemental sur l'avenir des retraites...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Cela fait plusieurs jours que Laurent Berger alerte contre les menaces et les attaques qui visent son syndicat... La tension est montée d'un cran ces dernières heures, avec une intrusion dans les locaux parisiens de la CFDT vendredi.

"Quelques dizaines d'individus se sont introduits violemment dans les locaux de la confédération CFDT ce midi", a fait savoir le secrétaire général de l'organisation réformiste via Twitter, sans donner de précisions sur l'identité de ces personnes. "Ils ont agressé verbalement et physiquement des salariés de la CFDT", a ajouté Laurent Berger, précisant que son syndicat ne se laisserait pas "intimider".

Quelques d'individus confédération Cfdt midi. Ils agressé salariés CFDT. Nous intimider. — Laurent Berger (@CfdtBerger), via Twitter

Ces violences se sont produites sur fond de mouvement social contre le projet gouvernemental sur l'avenir des retraites, qui a fait apparaître des divergences entre les syndicats contestataires - CGT en tête - partisans d'un retrait de la réforme et les organisations réformistes, sur une ligne plus conciliante...

La CFDT s'est longtemps opposée à l'introduction d'un âge pivot fixé à 64 ans, auquel l'exécutif a provisoirement renoncé, mais soutient le principe d'un basculement vers un système universel de retraites par points.

"Il n'y a ni violence, ni verbale ni physique, par contre un de vos dirigeants a déchiré la veste d'un gréviste présent. Un autre a bousculé une gréviste", a écrit sur son compte Twitter Anasse Kazib, qui se présente comme un cheminot membre de Sud Rail...

La veste de notre collègue arraché par un dirigeant @CFDT qui a osé nous dire " Cassez-vous nous travaillons " Quelle honte de dire cela à des gens en grève depuis 43 jours, le collègue ne portera pas plainte don't panic ! On fera une collecte pour la veste à 100EUR ! https://t.co/DPvFOzphu1 pic.twitter.com/OX4YpjCrHu >— Anasse Kazib (@AnasseKazib), via Twitter

"Ce n'est pas contre les adhérents de la CFDT, mais contre la bureaucratie qui porte ici le nom de Laurent Berger et est en train de négocier la régression sociale", a déclaré ce dernier dans un mégaphone devant les locaux de la CFDT.

"Je n'en peux plus"

Laurent Berger avait déjà été interrogé jeudi dernier sur ces menaces, au micro de franceinfo. "Je ne supporte plus cette idée que dans cette démocratie, lorsqu'on n'est pas d'accord, on serait un ennemi et on serait à abattre. Je n'en peux plus ! Sur les réseaux sociaux, tout un tas de conneries, excusez-moi du terme, circulent". Des attaques plus basses les unes que les autres et je ne me laisserai pas faire !".

Plusieurs rumeurs circulent, notamment sur le fait qu'une des filles de Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, serait l'avocate de la CFDT. "Un, c'est faux. Deux, si c'était vrai, je ne vois pas en quoi ce serait un problème ou en quoi il y aurait un conflit d'intérêt. Et puis trois, elle a fait un stage quand elle était étudiante en 2008-2009 dans une structure CFDT comme font beaucoup d'étudiants. Dans ce cadre-là, elle a fait de la défense individuelle des salariés", a expliqué le secrétaire général de la CFDT.

"Je ne supporte plus ces propos-là. On raconte tout un tas de bêtises, y compris des élus qui relaient ça", a dénoncé le syndicaliste...