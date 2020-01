Langa International ouvre son capital à Bpifrance et Rgreen Invest

(Boursier.com) — Développeur et producteur indépendant d'actifs d'énergies renouvelables (ENR) à l'international, Langa International entame une nouvelle phase de son développement avec une première levée de fonds auprès de Bpifrance et du fonds INFRAGREEN III géré par RGREEN INVEST, partenaires financiers historiques de son fondateur Gilles Lebreux.

Créée en 2017 par Gilles Lebreux, fondateur du groupe Langa (cédé au groupe ENGIE en 2018), la société Langa International fonctionne sur un modèle dual, à la fois développeur et producteur d'énergies renouvelables (IPP) selon les zones géographiques d'implantation.

Depuis sa création, la société a développé de nombreux projets dans le domaine des énergies renouvelables, en Outre-Mer et dans plusieurs pays d'Europe, d'Amérique du Sud et d'Asie...

Son fondateur, "pionnier et visionnaire du secteur des énergies renouvelables", a su mettre en oeuvre les efforts de développement adéquats pour permettre à la société de disposer aujourd'hui d'un portefeuille significatif de parcs et de projets multi-énergies renouvelables (Photovoltaïque, Eolien et Hydraulique) d'une puissance globale de plus de 2,5 Gigawatts.

Cette première ouverture de capital, réalisée auprès de Bpifrance et RGREEN INVEST, permettra à Langa International d'accélérer sa croissance et ses efforts d'investissements en Europe, mais également de renforcer sa présence en Amérique du Sud (Chili et Colombie) et en Asie du Sud-Est.

Bpifrance et RGREEN INVEST, déjà partenaires de Gilles Lebreux lors de sa première aventure dans le secteur des ENR en tant que fondateur du groupe Langa (cédé au groupe Engie en 2018), réitèrent ainsi leur confiance en réalisant une prise de participation minoritaire au capital de Langa International. En complément de ce premier tour de table, d'autres opérations de levée de fonds sont à prévoir, tant en France qu'à l'étranger pour assurer le développement ambitieux de la société...

Gilles Lebreux, Président et Fondateur de Langa International a commenté : "L'aventure dans les énergies renouvelables commencée en France en 2008 avec deux 'family offices' se poursuit à l'international avec la même ambition. Aux côtés de Bpifrance et RGREEN INVEST, l'équipe managériale va s'attacher à exécuter notre stratégie de développement. Dans un domaine en très forte croissance, nous avons pour objectif de croître dans des géographies qui présentent un risque pays faible, un bon niveau de sécurité juridique et réglementaire mais une pression concurrentielle limitée."

"Après avoir été actionnaire du groupe Langa de 2012 à 2018, nous sommes ravis d'accompagner Langa International et son fondateur dans cette nouvelle aventure à l'international", a indiqué Samia Ben Jemaa, Directrice de participations chez Bpifrance." La stratégie et les valeurs de la société sont parfaitement alignées avec les objectifs de Bpifrance, à savoir soutenir les entreprises oeuvrant dans le domaine de la transition énergétique d'une part, et d'autre part, accompagner le développement d'acteurs français indépendants en dehors de nos frontières."

Nicolas ROCHON, Président et Fondateur de RGREEN INVEST, ajoute : "Après plus de 5 ans de collaboration avec Gilles Lebreux et ses équipes, un nouveau chapitre s'écrit avec la prise de participation d'INFRAGREEN III dans Langa International. Cet investissement, répondant aux nouveaux enjeux du secteur, illustre parfaitement la stratégie d'accompagnement à long terme des entrepreneurs de la transition énergétique par RGREEN INVEST."