Lancement du programme "IA Booster France 2030" pour accompagner la transformation numérique des PME et ETI

(Boursier.com) — Dans le cadre de la Stratégie d'accélération en intelligence artificielle (SAIA) du plan France 2030 portée par le Gouvernement, la Direction générale des Entreprises et le Secrétariat général pour l'investissement lancent le Programme IA Booster France 2030 opéré par Bpifrance.

Ce dispositif vise à accompagner les PME et ETI françaises dans leurs processus de transformation numérique, d'enrichissement de leur offre par de nouveaux services, d'amélioration de leur compétitivité et de modernisation de leur appareil de production grâce à l'intégration de solutions d'intelligence artificielle...

Besoin concrets

Pour ce faire, des modules de formation et de conseils individuels seront proposés aux entreprises. Le Programme s'appuiera sur une approche qui privilégie les besoins concrets des entreprises tenant compte des spécificités de leurs activités et de leurs secteurs pour proposer un type d'IA adapté.

Ce programme répond à l'ambition du gouvernement de toucher plusieurs milliers d'entreprises ; il sera déployé par la Direction générale des Entreprises et opéré par Bpifrance, en coordination avec les partenaires et dispositifs territoriaux...

Afin de maintenir leur place dans la compétition internationale et s'imposer face aux entreprises étrangères qui témoignent d'une avance technologique importante, il est essentiel que les PME et ETI françaises disposent des moyens nécessaires pour prendre le virage de l'intelligence artificielle. Ces leviers de productivité et d'innovation sont essentiels pour garder le tissu économique français compétitif et répondre aux besoins de nouveaux produits et services des clients d'entreprises françaises.

Le programme IA Booster France 2030 s'adresse aux PME et ETI françaises de tout secteur d'activité, avec une priorité donnée aux entreprises ayant un effectif compris entre 10 et 2.000 collaborateurs et réalisant plus de 250 KE de chiffre d'affaires. Sous réserve de leur éligibilité au programme et grâce à la mobilisation d'une enveloppe dédiée de 25 millions d'euros, les entreprises pourront bénéficier d'une prise en charge partielle du coût de la prestation visée, pouvant aller jusqu'à 80% de celui-ci...

Le Programme IA Booster France 2030 se compose de 4 phases

-Phase 1 - Sensibilisation et acculturation aux solutions d'IA : mise à disposition gratuite sur la plateforme Bpifrance Université, d'outils d'autodiagnostic, de modules de formation en ligne, de webinaires visant à accompagner les dirigeants de PME et ETI dans leur prise de conscience et leur acculturation aux bénéfices de l'IA - 1er webinaire le 27 juin "Qu'est-ce que l'intelligence artificielle et comment en profiter ?"

Lien pour vous inscrire : https://app.livestorm.co/bpifrance-france/quest-ce-que-lintelligence-artificielle-et-comment-en-profiter

-Phase 2 - Diagnostic Data IA : prestation individuelle de conseil visant à identifier un ou plusieurs cas d'usages prioritaires dans lesquels l'exploitation des données par des solutions d'intelligence artificielle permet de créer de la valeur au sein de l'entreprise (par exemple : l'automatisation de la collecte de données, l'automatisation de l'analyse des données, etc.)

-Phase 3 - Aide au choix de la solution IA : prestation individuelle de conseil visant à qualifier la ou les solutions IA répondant aux besoins identifiés et à établir le plan de mise en oeuvre, qu'il s'agisse d'intégrer des solutions existantes ou de les développer en propre.

-Phase 4 - Expérimentation de la solution IA : prestation individuelle de conseil visant à amorcer le déploiement opérationnel de la solution IA identifiée.

Une attention particulière sera portée à la bonne articulation du Programme avec les dispositifs proposés au niveau territorial... Les différentes briques seront déployées progressivement en 2023, à commencer par le Diagnostic Data IA déjà disponible : les entreprises intéressées peuvent contacter dès aujourd'hui Bpifrance via ce lien pour en bénéficier...