Lancement du nouveau service e-Vélo'v dans la métropole Lyonnaise

JCDecaux déploie 2.500 Vélo'v hybrides !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — JCDecaux a déployé avec succès 2.500 nouveaux Vélo'v hybrides sur le territoire de la Métropole de Lyon dans la nuit du 19 au 20 février 2020, une opération réalisée en à peine 5 heures, de 20h00 mercredi 19 février à 1h00 le jeudi 20. Les habitants de la Métropole de Lyon ont désormais le choix et peuvent passer du vélo en libre-service mécanique au vélo à assistance électrique, grâce au système de batterie portative et personnelle !...

2.500 Vélo'v hybrides pour passer librement du mécanique à l'électrique

Le contrat d'exploitation Vélo'v prévoyait la possibilité d'électrifier 50% de la flotte... C'est aujourd'hui chose faite ! 2 500 Vélo'v ont été remplacés dans la nuit par des Vélo'v hybrides sur l'ensemble du territoire métropolitain. Le Vélo'v hybride, avec sa batterie portative, enrichit les dispositifs de mobilité douce proposés aux habitants de la Métropole, afin de réaliser des trajets plus longs et sans effort.

"Le service e-Vélo'v s'inscrit dans la politique ambitieuse en matière de mobilité durable, accessible à tous de la Métropole, qui est désormais la première agglomération au monde à proposer un parc de vélos en libre-service hybrides de cette envergure" commente le groupe Decaux.

Déploiement efficace

"En étroite collaboration avec la Métropole de Lyon, les équipes de JCDecaux se sont mobilisées pour faire de cette opération une réussite et assurer un déploiement efficace et fluide, sans interruption de service pour les utilisateurs de Vélo'v". Dans la nuit du 19 au 20 février, 70 collaborateurs de JCDecaux venus de toute la France se sont relayés pour récupérer les Vélo'v "classiques" et installer les nouveaux Vélo'v hybrides en station.

Ce déploiement permet de porter le parc à 5.000 Vélo'v, avec 50% de la flotte constituée de Vélo'v mécaniques et 50% de Vélo'v hybrides.

"Après le déploiement de 4.000 Vélo'v de nouvelle génération en une nuit, en juillet 2018, JCDecaux a, une fois encore, démontré son savoir-faire en matière de gestion, de maintenance et de transformation d'un parc de vélos en libre-service" poursuit le groupe...

Economie circulaire

En ligne avec les engagements pris par JCDecaux en faveur de l'économie circulaire, les anciens Vélo'v seront stockés et conservés pour assurer la maintenance du parc et remplacer les éventuels vélos endommagés dans les prochaines années.

Depuis ce matin, les 68.000 abonnées Vélo'v peuvent ainsi bénéficier du service e-Vélo'v. Simple et pratique, le Vélo'v hybride peut être utilisé en version mécanique ou se transformer en VLS à assistance électrique, grâce à l'insertion d'une batterie portative et personnelle, disponible sur abonnement pour 7 euros de plus par mois, sans engagement. L'assistance électrique qui permet de réaliser des trajets plus longs ou des parcours sur des terrains escarpés, facilite et ouvre la pratique du vélo en ville à de nouveaux publics...

De nouveaux Vélo'v hybrides et une batterie e-Vélo'v associée

Pour des raisons de visibilité, les Vélo'v et les nouveaux Vélo'v hybrides conservent un design proche et leur couleur rouge iconique. Si pour distinguer les nouveaux Vélo'v hybrides des Vélo'v mécaniques classiques, un logo e-Vélo'v a été ajouté sur le carter arrière, la principale différence se trouve au niveau du panier : celui du Vélo'v hybride accueille un réceptacle pour la batterie e-Vélo'v.

Les utilisateurs peuvent localiser ces Vélo'v hybrides en un clic, via l'application "Vélo'v officiel", grâce au filtre qui a été ajouté sur la carte des stations...

Batterie compacte et légère

Développée en France, la batterie est compacte et légère (530g). Elle se recharge en 2 heures via un port USB-C et offre une autonomie de 8 à 10 kilomètres. Un système de voyants lumineux sur le guidon permet de contrôler le niveau de charge de la batterie tout au long du trajet.

Depuis le 22 janvier, les habitants de la Métropole ont été nombreux à venir découvrir et tester le Vélo'v hybride à l'occasion de présentations organisées en stations sur tout le territoire métropolitain.

Pour passer à l'électrique, il suffit de s'abonner au service e-Vélo'v via l'application "Vélo'v officiel" ou le site web Vélo'v pour recevoir gratuitement sa batterie personnelle à domicile. Il est également possible de retirer sa batterie au Comptoir Vélo'v (au RDC du parking LPA Cordeliers, 13 rue Antoine Salles Lyon - 2ème).

David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon, a déclaré : "Intégralement financée par la Métropole de Lyon, l'arrivée des 2 500 Vélo'v hybrides est le symbole de notre engagement en faveur de la pratique du vélo en général et de la démocratisation du vélo à assistance électrique en particulier. Je veux saluer une nouvelle fois les équipes de JCDecaux pour leur capacité d'innovation et leur formidable mobilisation qui fait aujourd'hui de la Métropole de Lyon, la capitale mondiale du vélo hybride en libre-service.