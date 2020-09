Lancement des "Rendez-vous de l'Épargne"

Avec une série de conférences sur le thème de l'épargne, dans toute la France...

(Boursier.com) — Dans le cadre de la stratégie nationale d'éducation financière du public, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l'Autorité des marchés financiers (AMF) organisent cet automne, avec le soutien de la Banque de France, une série de conférences sur le thème de l'épargne, dans toute la France.

Ces "Rendez-vous de l'Épargne" ont une visée pédagogique : donner des clés de compréhension aux épargnants dans un contexte économique et financier inédit, renforcer la vigilance face aux arnaques financières et sensibiliser le grand public au rôle de l'épargne dans le financement de l'économie, en particulier en période de relance...

Protection de l'épargne

L'Autorité des marchés financiers (AMF), dont l'une des missions principales est la protection de l'épargne investie dans des instruments financiers, et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), dans le cadre de sa mission essentielle de protection de la clientèle des secteurs de la banque et de l'assurance, mènent ces actions d'information du public avec le soutien de la Banque de France, opérateur de la stratégie nationale d'éducation financière.

Le 25 novembre dernier, à l'occasion de la réunion du comité stratégique d'éducation financière, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, avait annoncé l'organisation "dans tout le territoire, des rendez-vous de l'épargne à destination du grand public, afin d'apporter des éclairages sur l'évolution du contexte économique de l'épargne et des produits d'épargne", dans le cadre des actions à mettre en oeuvre en 2020.

Avec le concours de la Banque de France, ces "Rendez-vous de l'Épargne" à destination du grand public se tiendront à partir du mois de septembre 2020 dans une quarantaine de villes. En raison du contexte sanitaire, ces conférences se tiendront sous la forme de webinaires.

Mieux comprendre

Ces "Rendez-vous de l'Épargne" s'adressent au grand public, aux épargnants d'aujourd'hui et de demain, qui souhaitent se constituer une épargne ou investir à plus long terme dans l'économie et mieux comprendre le paysage de l'offre de produits d'épargne. Ils expliqueront les grands principes et notions à connaître avant d'investir, performance, risque, liquidité et diversification.

Bruno Le Maire a commenté : "Mieux gérer son épargne est une préoccupation pour tous les Français dans une période de profondes mutations du paysage financier. La mobilisation de l'épargne sera également un enjeu majeur de la relance pour davantage soutenir nos entreprises. Organisés pour la première fois sur l'ensemble du territoire, les Rendez-vous de l'Épargne apporteront des réponses concrètes pour faire que l'épargne soit un levier de la relance économique."

François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, rappelle que "l'épargne est une valeur chère à beaucoup de Français. Mais elle suscite aujourd'hui davantage encore de questions, dans le contexte de taux bas et d'incertitudes post-Covid. Y répondre, dans le cadre des "Rendez-vous de l'Épargne", fait partie de notre mission centrale d'éducation économique et financière."

"Depuis novembre dernier, avec notamment l'introduction en Bourse de la Française des Jeux et la période de confinement, nous avons vu quelque 700.000 nouveaux investisseurs particuliers venir ou revenir sur les marchés d'actions. Il est important d'accompagner ces nouveaux investisseurs en les informant des bons réflexes à avoir pour bien investir. Ce regain d'attrait de la Bourse montre que les particuliers peuvent aussi participer à l'effort de renforcement des fonds propres des entreprises qui constituent l'un des enjeux centraux de la reprise" souligne Robert Ophèle, président de l'AMF.

Calendrier

Le calendrier des conférences RDVEpargne, qui se tiendront de 18h à 20h par webinaire, est le suivant :

