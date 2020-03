Lancement de "Solidarité entreprises Covid"

Lancement de "Solidarité entreprises Covid"









Les administrateurs et mandataires judiciaires mettent en place un numéro vert gratuit qui sera actif à partir de ce lundi 23 mars...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pour aider les entreprises à mettre en place les mesures de soutien annoncées par le gouvernement : les administrateurs et mandataires judiciaires se mobilisent avec le Ministère de l'Economie et des Finances et mettent en place un NUMERO VERT GRATUIT.

Il s'agit du : 0 800 94 25 64. Il est fonctionnel à partir de ce lundi 23 mars pour une durée illimitée, du lundi au vendredi, de 10h à 17h.

Mesures d'urgence

Initiative conjointe du Conseil National des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires (CNAJMJ) et du Ministère de l'Economie et des Finances (Direction Générale des Entreprises et Commissaires à la Restructuration et à la Prévention) et en lien avec le Président de la Conférence Générale des Juges Consulaires, ce dispositif mobilisera dans chaque région la quasi-totalité de la profession pour aider les entreprises à décrypter et appliquer les mesures de soutien annoncées par le Président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Economie et des Finances, comme le report des charges sociales et des créances fiscales, le rééchelonnement de crédits bancaires, et le déclenchement des mesures de soutien proposées par Bpifrance.

Intérêt collectif

Christophe Basse, Président du Conseil National des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires (CNAJMJ), explique : "Au service de l'intérêt collectif et de la sauvegarde de l'emploi, et dans le respect des règles de prudence, le CNAJMJ met en place un dispositif citoyen d'ampleur nationale autour des mesures de soutien aux entreprises annoncées par Emmanuel Macron. L'objectif : 'ne pas laisser une crise économique se propager et la peur de la faillite s'installer'".

"Nos professionnels administrateurs et mandataires judiciaires rompus à l'exercice sur le terrain de la prévention et du traitement des difficultés se mettront bénévolement à la disposition des entreprises, de leurs dirigeants ou de leurs conseils pour les aider à surmonter les impacts divers de cette crise sanitaire d'une exceptionnelle gravité et inédite dans notre histoire" poursuit Christophe Basse.

"L'État, avec les services de la DIRECCTE dans chacune des régions, est en première ligne pour accompagner les entreprises à faire face aux difficultés immenses posées par la crise du covid19. Pour gagner ce combat, nous faisons le choix résolu de la mobilisation collective, comme l'illustre ce partenariat fort avec le CNAJMAJ dont je salue le sens des responsabilités, afin de renforcer l'impact et la réactivité de nos interventions et augmenter le nombre des entreprises accompagnées", précise Thomas Courbe, Directeur général des Entreprises au Ministère de l'Economie et des Finances.

Cette opération nationale sera également relayée par les associations de professionnels du redressement des entreprises en difficultés, ainsi que par les juridictions spécialisées...